Започва възстановяването на зелена площ на бул. "Цариградко шосе", след като Община Пловдив се отказа от проекта за изграждане на около 45 нови паркоместа. Припомняме, че решението за спиране на строителните дейности се наложи, след като подземен силов кабел попречи на първоначалните планове на районната администрация, информира Plovdiv24.bg. На терена вече се има багер, който заравнява посипаната отново пръст, след като паркоместата бяха изкопани няколко седмици по-рано.

Проблемът със скрития подземен кабел

Първоначалният проект, стартиран от кмета на район "Източен“ Емил Русинов, предвиждаше обособяването на паркоместа между дърветата на широкия тротоар в зелената площ от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до бул. "Освобождение“. Стойността на инициативата възлизаше на 120 000 евро, а целта беше да се освободи крайната дясна лента за движение и да се улесни преминаването на градския транспорт. В процеса на работа обаче се откри подземен силов кабел, който не е бил отбелязан в подземния кадастър. От Електроенергийния системен оператор посочиха, че преместването на съоръжението ще струва прекалено много на бюджета, което принуди общината да дръпне ръчната спирачка едва две седмици след старта на строителството.

Така търябва да излжеда по проект възстановената зелена площ

Новият екологичен облик на булеварда

Ресорният заместник-кмет по екология и здравеопазване Иван Стоянов обяви, че на мястото на нереализирания паркинг ще бъде оформена естествена "зелена стена“ от храсти и дървета от южната страна на бул. "Цариградско шосе“. Тази растителност ще има за цел да намали нивата на шум и замърсяване от интензивния автомобилен трафик. Проектът за изграждане на паркоместа между дърветата първоначално беше разработен още по времето, когато Иван Стоянов заемаше поста кмет на район "Източен“, като целта беше да се спре безразборното паркиране в района по модела на успешна реализация на бул. "Източен“ преди няколко години.

Багерът изравнява на място терена

Бъдещи планове за района

Районната администрация имаше намерения в бъдеще да обособи подобни места и от другата страна на булеварда, покрай гробищата, с което общият брой на паркоместата в зоната да достигне 100. След възникналата ситуация обаче фокусът се измества изцяло върху екологията. Предстои ОП "Градини и паркове“ да облагороди т.нар. "кални петна“ в северната и средната част на бул. "Цариградско шосе“, където ще бъдат изградени нови зелени площи, ще се засадят цветя и ще се монтира поливна система за по-привлекателен облик на целия булевард.