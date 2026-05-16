Пловдив отново се превърна в столица на българските традиции с откриването на единадесетото издание на "Народен събор Пловдив 2026", който събира над 4500 изпълнители, самодейни състави и фолклорни формации в парк "Лаута". Едно от най-мащабните събития у нас продължава общи три дни – на 15, 16 и 17 май, като предоставя богата програма на три фестивални сцени.

Много пловдивчани и гости на града вече посетиха парк "Лаута", за да се насладят на неповторимата атмосфера на събора, информира репортер на Plovdiv24.bg. Празникът обединява участници от всички краища на страната, а организацията се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от официалния Културен календар на града.

Силен старт и официално откриване в Тракия

На откриването кметът на район "Тракия" Георги Гатев приветства присъстващите и подчерта, че Народният събор е истински празник на българския дух, корени и традиции. Той изрази гордост, че градът под тепетата отново обединява поколенията чрез силата на фолклора.

Пълна палитра от атракции за малки и големи

Програмата на фестивала предлага непрекъсната музикална и танцова програма, представяне на старинни обичаи и традиционни народни песни от всички етнографски области. Освен сценичните изпълнения, посетителите в парка могат да разгледат:

- фермерски пазар с чисти продукти от български производители;

- голяма занаятчийска алея с демонстрации на майстори в реално време;

- училище по народни инструменти и уроци по танци;

- детски работилници, кът с животни, изложби и традиционни битови кътове;

- рисуване на открито с "Мацаница", вкусна храна и зони за отдих.

Хоротеки под открито небе и звездни концерти

Запазената марка на събора – големите тричасови хоротеки под открито небе – събират майсторите на народните танци пред сцените, за да извият разнообразни хорà от цяла България. Любителите на българските ритми ще бъдат изненадани и от концерта на Светла Дукатева, който ще бъде естествено продължение на голямата хоротека. Тазгодишният "Народен събор Пловдив" ще бъде тържествено закрит от Ансамбъл "Пълдин" със зрелищния спектакъл "По Зарезан".