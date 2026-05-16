Жители на Пловдив решиха дългогодишен проблем само че със силата на самоуправството. Някой сложи незаконна табела “Частен паркинг" на такъв, който е общински и е изграден с общински средства и е предназначен за общо ползване от всички граждани и гости.

Въпросният надпис върху знак “Стоп" бе поставен наскоро на продължението на ул. “Георги Странски" срещу Мол Plovdiv Plaza.

Улицата и паркингът са сравнително нови

Plovdiv24.bg припомня, че въпросната пътна отсечка е изградена изцяло с общински средства на стойност 3,2 милиона лева. Строителството на 440-метровия участък продължи три месеца и бе извършено на два етапа от фирма "Драгиев и Ко“ – първият от ул. "Архимандрит Евтимий“ до ул. "Тодор Гатев“, а вторият от ул. "Архимандрит Евтимий“ към ул. "Ген. Радко Димитриев“. По време на мащабния ремонт бе подменена цялата подземна комуникация, положени бяха над 5000 кв. метра асфалт, близо 2000 кв. метра тротоар, 18 енергоспестяващи стълба за улично осветление, видеонаблюдение и общо 51 обособени паркоместа. Улицата бе открита през 2024 г.

Паркиране на платени паркоместа с месечен абонамент

Уточняваме, че по Наредба в Пловдив собствениците на автомобили могат да паркират извън “Синя зона" и върху паркоместа на паркинги, които са обявени от районната администрация за платени. Месечната такса за подобно паркиране е 60 лева или 30.68 евро.

В тази зона в район “Източен" обаче няма такива платени паркинги, които да гарантират места за живущите наблизо, а заради мола и търговските обекти в непосредствена близост паркирането е все по-трудно, а свободните паркоместа все по-малко. Това явно е принудило хората да сложат и въпросната табела, за да стреснат меркалиите за временен престой и за да си гарантират паркиране.

Без табела

Всъщност въпросната табела “Частен паркинг" изчезна бързо и мистериозно около 24 часа след слагането ѝ. По информация на Plovdiv24.bg е подадена и жалба до общинската администрация за съдействие.