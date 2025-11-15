ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа само няколко часа
Автор: Данислава Вълкова 16:00Коментари (0)2066
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Неуспешен се оказа опитът на собственици на имот, предназначен за търговски център, да ограничат безразборното паркиране пред магазините в "меката на шопинга в район "Източен". Едно от колчетата, които бяха поставени преди броени часове, беше изкъртено, видя Plovdiv24.bg.

Преди няколко дни Ви съобщихме за голям проблем, свързан с трафика в зоната, където тапата от автомобили беше трагична и колите стояха на място.

Преди няколко дни майстори поставиха колчета и опънаха верига, която да ограничи престоя на автомобилите в извънработно време.

Причина за това е, че паркингът беше отворен и се използваше от живвещи наблизо, както и от служителите на Мол Plovdiv Plaza от ранните часове на деня. Така сутрин и вечер се оказва, че половината паркинг вече е зает и има много малко места за клиентите на търговския център, в който има съсредоточени магазини за домашни потреби, техника и детски играчки.

По наше скромно мнение веригата също няма да ограничи желаещите да паркират. Необходимо е поставяне на бариери и почасово плащане, както и маркиране на бележката на касата. Само тогава може да има ред в паркирането в зоната.


Още по темата: общо новини по темата: 27
08.11.2025 »
05.01.2025 »
14.12.2024 »
27.09.2024 »
21.09.2024 »
03.06.2024 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски ученици станаха свидетели на брутална гледка в "паркин...
12:45 / 15.11.2025
Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склонове...
11:36 / 15.11.2025
Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
09:45 / 15.11.2025
Пловдив загуби един от големите. Поклон!
09:11 / 15.11.2025
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицей...
08:28 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Туризъм
Правят чисто нова улица в Пловдив до меката на шопинга
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: