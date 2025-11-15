ЗАРЕЖДАНЕ...
|В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа само няколко часа
Преди няколко дни Ви съобщихме за голям проблем, свързан с трафика в зоната, където тапата от автомобили беше трагична и колите стояха на място.
Преди няколко дни майстори поставиха колчета и опънаха верига, която да ограничи престоя на автомобилите в извънработно време.
Причина за това е, че паркингът беше отворен и се използваше от живвещи наблизо, както и от служителите на Мол Plovdiv Plaza от ранните часове на деня. Така сутрин и вечер се оказва, че половината паркинг вече е зает и има много малко места за клиентите на търговския център, в който има съсредоточени магазини за домашни потреби, техника и детски играчки.
По наше скромно мнение веригата също няма да ограничи желаещите да паркират. Необходимо е поставяне на бариери и почасово плащане, както и маркиране на бележката на касата. Само тогава може да има ред в паркирането в зоната.
