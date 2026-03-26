Автор: Георги Кирилов

Загрижен пловдивчанин алармира редакцията на Plovdiv24.bg за поредния фрапантен случай на безотговорна употреба и изхвърляне на бутилки от диазотен оксид, по-известен като райски газ.



Потресаващите кадри, изпратени от нашия читател, са заснети в непосредствена близост до кошчетата за боклук на тротоара в меката на шопинга в район "Източен". Снимките показват няколко празни метални флакона от марката "Exotic Whip“, захвърлени на земята сред друг битов отпадък, макар че на един от тях ясно се чете етикет: "Само за хранителни цели“.



Според думите на пловдивчанина, подобна гледка е напълно недопустима. Той подчертава, че проблемът не е само в естетическото замърсяване на публичното пространство, но най-вече в опасния отпадък, който остава след употребата на опасното вещество.



Екипът на Plovdiv24.bg напомня, че употребата и продажбата на райски газ в България е обект на строги законови ограничения. Диазотният оксид е напълно забранен за продажба на физически лица, включително и онлайн, като изключенията са само за медицински цели или за нуждите на хранително-вкусовата промишленост.



През септември 2025 година Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравето, с които се забранява продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн, на физически лица. До сега забрана имаше само за продажбата на райски газ на лица под 18 години.



Който наруши забраната за продажба на т.нар. райски газ на физически лица да се наказва с глоба от 5000 до 10000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 10000 до 20000 лв., реши парламентът. Предвижда се, когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, да се налага имуществена санкция в размер от 20000 до 30000 лв., а когато нарушението е извършено в обект – заведение за хранене и развлечения, както и при повторно извършване на едно и също нарушение – от 30000 до 40000 лв. и затваряне на търговския обект.



Използването на райски газ в закрити и открити обществени места, включително дискотеки и заведения, както и в присъствието на деца, е незаконно.



Тези забрани са разписани в два основни нормативни акта:



- Закон за здравето (Член 54а и 56 а), който въвежда пълната забрана.



- Закон за закрила на детето (Член 5б), който защитава непълнолетните от излагане на влиянието му.



Контролът по спазването на тези разпоредби се осъществява от регионалните здравни инспекции (РЗИ) и органите на МВР. Въпреки строгите санкции, които достигат до 5000 лева за физически лица и до 20 000 лева за фирми при повторно нарушение, подобни случаи ясно показват, че контролът все още е неефективен на местно ниво.