Пловдивчани сигнализира Plovdiv24.bg за пореден случай на свободно разхождане на едри домашни животни в градска среда. Видеоклип, заснет от възмутен гражданин, показва как кон, воден от стопаните си, се разхожда необезпокоявано по пешеходна алея край река Марица.

На кадрите се вижда как кафявият кон бива разхождан в непосредствена близост до кучешка площадка, покрай пейки и зони за отдих. Според автора на сигнала, става въпрос за граждани от ромски произход, които използват обществената инфраструктура за разходка на животното.

Гражданите изразяват сериозно притеснение, защото конете са непредвидими животни и могат лесно да се подплашат от преминаващи колоездачи, тротинетки или лаещи кучета, както и пешеходните зони бързо биват замърсени с екскременти.

Какво казва законът

Подобни прояви са в директно нарушение на Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив. Според местните разпоредби:

Абсолютно се забранява придвижването на каруци и разхождането на едри селскостопански животни (коне, магарета и др.) извън определените за това места, и най-вече в паркове, градини, пешеходни зони и междублокови пространства.

За подобни нарушения законът предвижда глоби за собствениците, а в някои случаи и конфискация на животното, ако то е без документи, марка или застрашава безопасността на околните.