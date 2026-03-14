Още един магазин слага ограничителни бариери срещу безконтролното паркиране по цял ден в меката на шопинга, видя репортер на Plovdiv24.bg. 

Голямата търговска верига за черна и бяка техника на бул. "Санкт Петербург" поставя ограничения, за да спре паркирането от хора, които дори не са нейни клиенти.

Припомняме, че в зоната около бул. "Освобождение" и ул. "Радко Димитриев" до военните в район "Източен" има голям брой магазини и мол, които привличат пазаруващи от близо и далеч, че дори и от съседна Турция. Липсата на достатъчно места кара магазините да взимат крути мерки, за да успеят да осигурят места за автомобилите на клиентите си.

Преди време подобен опит направи ритейл парка в съседство, но веригата беше чупена на няколко пъти. За сметка на това магазинът отсреща успя да въведе безплатно паркиране на паркинга в рамките на два часа. Паркирането в самия мол вече се плаща, както Plovdiv24.bg  вече съобщи.

Предстои да видим какво ще е ограничението от време и таксата за престой след поставянето и на най-новата бариера в търговската зона и въвеждане на ред в паркирането.