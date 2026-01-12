ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Официална позиция на Plovdiv Plaza Mall
Искаме да внесем яснота по въпросния казус.
По радиоспота на търговския център върви съобщение от 10 март 2025 г., което напомня на посетителите ни при излизане да проверят дали дължат такса за престой в паркинга. Тук е моментът да отбележим, че безплатният ни престой и преди, и сега е 2 часа за всеки посетител.
След направена справка се вижда, че посетителят, подал сигнала, е стоял 3 часа и 8 минути (видно и от снимките, публикувани на сайта), това системата отчита, като започнат четвърти час, т.е. 2€.
Цената на паркинга след безплатния престой е 1€/1.95583лв за всеки започнат час от трети до пети. Преди беше 2лв/1.02€. Изводът е, че цената не само не е завишена, напротив, намалена е! Хартиени бележки не се печатат с цел екология.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1752
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
13:33 / 12.01.2026
Този е гръцкият гражданин, сътворил невиждания екшън на Скобелева...
13:15 / 12.01.2026
Агресивен шофьор крещи и обижда колега, счупи му и стъклото
12:44 / 12.01.2026
Млада шофьорка е в тежко състояние в Пловдив след пътно произшест...
11:38 / 12.01.2026
Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
11:09 / 12.01.2026
МВР предупреди за затруднения при подмяната на шофьорски книжки в...
10:06 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS