Официална позиция на Plovdiv Plaza Mall
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:52
© Plovdiv24.bg
Официална позиция на Plovdiv Plaza Mall във връзка с материала на Plovdiv24.bg "Пловдивчанка показа касова бележка: Честито, вече и с почти двойна цена":

Искаме да внесем яснота по въпросния казус.

По радиоспота на търговския център върви съобщение от 10 март 2025 г., което напомня на посетителите ни при излизане да проверят дали дължат такса за престой в паркинга. Тук е моментът да отбележим, че безплатният ни престой и преди, и сега е 2 часа за всеки посетител.

След направена справка се вижда, че посетителят, подал сигнала, е стоял 3 часа и 8 минути (видно и от снимките, публикувани на сайта), това системата отчита, като започнат четвърти час,  т.е. 2€.

Цената на паркинга след безплатния престой е 1€/1.95583лв за всеки започнат час от трети до пети. Преди беше 2лв/1.02€. Изводът е, че цената не само не е завишена, напротив, намалена е! Хартиени бележки не се печатат с цел екология.


и ко стана ся-госпожата си купила лъскав Жип със софийска регистрация,паркинга и намален-стояла 3ч и 5 мин за 2 евро-гледах нейната публикация с бележките-и мрънкя-къде можеш да паркираш на сухо за 2 евро за 3 часа-а кажи ми госпожа-за синя зона щети вземат-4 евро
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

