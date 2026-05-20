Политическият анализатор Кристиян Шкварек сподели остри критики в социалните мрежи относно реалното състояние на инфлацията и покупателната способност в България. След интензивна обиколка из страната, включваща посещения на различни заведения и бензиностанции в места с разнообразен стандарт, той стига до извода, че официалните статистически данни се разминават с реалността на пазара. По думите му, разходите на гражданите в момента изглеждат двойни спрямо тези от преди две години, докато доходите на по-голямата част от българите далеч не са отбелязали такъв ръст.

В анализа си Шкварек подчертава:

Мога с увереност да заявя, че 100 лв преди 2 години се усещат като повече от 100 евро в момента пише Шкварек в социалните мрежи

Анализаторът уточнява, че позицията му не е продиктувана от евтин популизъм и че самият той доскоро се е доверявал на икономическите експерти, които уверяваха, че цената за влизането в Еврозоната вече е платена и няма да има шоково поскъпване. Днес обаче той отчита сериозен спад в стандарта на живот и призовава за поемане на отговорност от страна на авторите на тези прогнози.

В заключение Шкварек настоява за доблест от страна на застъпниците за еврото: