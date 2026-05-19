Най-големият нов газов проект в Европа – Neptune Deep, започна същински сондирания в икономическата зона на Румъния в Черно море, разположена на 160 километра от брега на България. Мащабната инициатива има за цел да осигури първите доставки на синьо гориво за европейския пазар още през 2027 година, за да компенсира ограничените количества по руските тръбопроводи. Това заяви в официален коментар икономиста и финансист Никола Янков в своя фейсбук профил, информира Plovdiv24.bg. Анализът му сочи сериозния икономически потенциал на находищата на фона на пасивността на българските институции по отношение на местния добив.

Параметрите на проекта и бъдещите доставки

Проектът Neptune Deep обхваща две големи находища – Domino и Pelican South, чиито общи запаси се изчисляват на 100 милиарда кубически метра добиваем газ. Оператори на обекта с равни делове от по 50% са компаниите OMV Petrom и Romgaz, като планираната обща инвестиция възлиза на до 4 милиарда евро. Очаква се след старта на експлоатацията през 2027 г., газовите обеми да бъдат насочени по съществуващите междусистемни връзки към Молдова, Словакия, Унгария и Германия, където в момента има дефицит на местни енергийни добавки.

Румъния става газов лидер в Европейския съюз

По думите на Янков новото находище ще произвежда по 8 милиарда кубически метра газ годишно. За сравнение, настоящият общ вътрешен добив на Румъния е в размер на 9,2 милиарда кубически метра на година. С пускането в експлоатация на Neptune Deep страната почти ще удвои собственото си производство на синьо гориво, което автоматично ще я превърне в най-големия производител на природен газ в целия Европейски съюз.

Българската позиция и наложеният мораториум