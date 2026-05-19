България остава под влиянието на хладна въздушна маса, като температурите ще продължат да бъдат под обичайните за сезона с около три градуса чак до 30 май, прогнозира климатологът професор Георги Рачев. Времето ще запази своя влажен и неустойчив характер, носещ типичните за месеца следобедни превалявания и гръмотевични бури.

Хладен Балкански полуостров и затопляне в Западна Европа

Според проф. Рачев България в момента се намира в хладната част на това атмосферно образувание, което е причина за по-ниските температури у нас. Докато над Западна Европа предстои сериозно затопляне, над Балканския полуостров времето ще остане относително хладно и типично майско – със слънчеви часове в сутрешните блогове и развитие на купесто-дъждовна облачност в следващите часове от деня. Атмосферата ще бъде влажна и неустойчива в почти целия регион, с изключение на Западните Балкани.

Москва и Мадрид с почти еднакви температури

Професорът обърна внимание на любопитни температурни аномалии на континента. Той посочи изравняването на стойностите в Москва, където термометрите отчитат 31 градуса, и Мадрид с 32 градуса. Разстоянието между двете точки е близо 4500 километра и по принцип те са напълно несъпоставими в температурно отношение. Около 24 май се очаква по-сериозно затопляне и на Балканите.

Дъждове и гръмотевични бури над България

В следващите дни страната ще остане под влияние на характерната за следобеда атмосферна неустойчивост, която ще носи слънце сутрин и гръмотевични процеси в по-късните часове. В петък и събота в цяла България се очакват значителни валежи, като в следобедните часове количествата могат да достигнат между 15 и 20 литра на квадратен метър. Подобни количества представляват съществен стопански валеж, който има силно положително влияние върху земеделската реколта, предвид народната мъдрост, че всяка капка дъжд след Гергьовден е жълтица.

Какво време очаква абитуриентите

Във връзка с предстоящите празници проф. Рачев посъветва абитуриентите да предвидят подходящо връхно наметало или чадър за тържествата си заради капризите на времето.

По морето вече 15–16 градуса е температурата на водата. В края на месеца може би ще коментираме 17–18 градуса. На плиткото дори малко по-топло. Май вероятно ще приключи "леко хладен“, но с валежи над нормата. В период от шест месеца валежите са повече от нормалното заяви проф. Георги Рачев по bTV

Какво се случва с Ел Ниньо

Глобалното климатично явление Ел Ниньо също оказва своето влияние, тъй като Земята като цяло е много по-топла, което неминуемо води до объркване в общата атмосферна циркулация. Тези ефекти обаче не означават непременно по-високи температури за всяка точка на планетата, като проявленията му над Европа остават специфични. Проф. Рачев изрази очакване, че по-топлите въздушни маси скоро ще достигнат и пределите на България.