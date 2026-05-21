Докога ще продължи двойното обозначаване на цените в евро и в левове? Plovdiv24.bg припомня сроковете:

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. За цените в евро се прилагат правилата за превалутиране и закръгляване, заложени в Закона за въвеждането на еврото.

Двойното обозначаване ще се прилага ли и за цените на стоки и услуги, предлагани в рекламни материали?

В същия период обозначаването на цените в левове и в евро следва да се прави и в рекламните материали, съдържащи информация по отношение на цените на рекламираните услуги и/или продукти.

Държавните институции ще спазват ли също изискването за двойно обозначаване?

Двойното обозначаване на цените важи и за публичните органи. По време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси и др., следва да се обозначават в левове и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. Публичните органи следва също да изготвят информационни материали във връзка с двойното обозначаване на цените и ценови листи, в които цените са изписани в двете валути.

В какви случаи не се прилага изискването за двойно обозначаване?

Изискването не се прилага при: продажната цена на стоки и номиналната стойност на ценни книжа на приносител и на платежни инструменти, попадащи извън приложното поле на Закона за платежните услуги и платежните системи, които се поставят трайно и непосредствено върху тях в процеса на производството и при които двойното обозначаване е технически невъзможно; продажната цена на тютюневите изделия, изписана върху потребителската опаковка или върху бандерола – за пури и пурети, по която се продават на дребно на краен потребител; продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ, използван като моторно гориво, както и на добавките за гориво, визуализирана на информационни табели (ценови тотеми) и колонки с дисплеи за зареждане на моторни превозни средства в търговски обекти за зареждане на горива; цената на услугата за превоз, визуализирана на таксиметрови апарати с дисплеи; цената, посочена на етикети, издавани от електронна везна за измерване на маса; цената на стоката или услугата, визуализирана на автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване; продажната цена, отпечатана трайно върху персонализирани превозни документи на хартиен носител; продажната цена на книги, учебници и други печатни произведения, включително детски книги за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания; издаване на документи по чл. 112, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

Как се осъществява двойното обозначаване?

При двойното обозначаване на цените на стоките и услугите цените в евро и в левове се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Двете цени са придружени с изписване на съответната валута, отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване.

Изключенията за прилагането на изискванията за прилагане на двойното обозначаване не освобождават търговците от задължението за ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо двойно обозначаване на цените на стоките и услугите по друг подходящ начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

Как се прилага изискването за двойно обозначаване при търговски съобщения и реклама в аудио и видеоформат?

При търговски съобщения и реклама в аудио- и видеоформат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само вевро.

Какви са основните принципи при обозначаване на цената за единица мярка на стока?

Когато обозначаването на цената за единица мярка на стоката е задължително съгласно чл. 20 – 23 от Закона за защита на потребителите, търговецът може да ограничи двойното обозначаване на цената само по отношение на продажната цена на стоката, без да посочва цената за единица мярка.

Когато цената за единица мярка е идентична с продажната цена на стоката, търговецът може да направи двойно обозначаване само на продажната цена на стоката.

Как се осъществява двойното обозначаване за намаляване на цените на стоките и услугите?

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.

Как се правят съобщения за сравняване на цените на стоките и услугите?

При съобщения за сравняване на цените на стоките и услугите търговецът може да направи двойно обозначаване на цената на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се заплаща от потребителя.

Как се обявява крайна цена във фискалния/системния бон?

В периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

От 1 януари 2026 г. всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и центове.

Как се извършва двойно обозначаване при предоставяне на финансови услуги?

Изискването за двойно обозначаване на цените в периода за двойно обозначаване се прилага от поднадзорните на Българската народна банка лица по отношение на тарифите за таксите и комисионите за предоставяните от тях финансови услуги и от поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица по отношение на размера на таксите и комисионите за предоставяните от тях финансови услуги.

Информацията за това се оповестява в офисите и на интернет страниците на съответните лица, когато е приложимо. Тази информация се предоставя във всеки случай безплатно на хартиен или на друг траен носител при поискване отклиент.

Кои такси и комисиони трябва да обозначават банките в левове и в евро?

Банките са задължени да обозначават в левове и в евро Тарифите за таксите и комисионите за предоставяните от тях финансови услуги. Те ще обявяват тази информация в офисите си ина уебсайтовете си.

Как ще бъдат представяни таксите и комисионите, начислявани от доставчиците на платежни услуги в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите?

Таксите и комисионите на доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари), начислявани във връзка с предоставяните от тях платежни услуги (внасяне/теглене на пари в наличност по/от платежна сметка, изпълнение на кредитни преводи и картови плащания, налични парични преводи и др.), ще бъдат представяни в техните тарифи в евро и в левове в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите.

Информацията относно приложимите такси и комисиони се оповестява в офисите и на интернет страниците на доставчиците на платежни услуги, когато е приложимо. Тази информация се предоставя във всеки случай безплатно на хартиен или на друг траен носител при поискване от клиент съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Промени в размера на таксите и комисионите на доставчиците на платежни услуги се извършват съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи. Те се предоставят от доставчика на платежни услуги на ползвателя на платежни услуги в срок не по-малко от два месеца преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила. Когато промените в дължимите такси и комисиони са по-благоприятни за ползвателя на платежни услуги, те се прилагат без предварително уведомление.