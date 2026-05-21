Получаването на ревизионен акт от Националната агенция за приходите (НАП) е изключително неприятно изживяване за гражданите и фирмите, но при наличие на грешка или несправедливост законът предоставя реален и стриктен механизъм за защита. За да бъде успешна защитата обаче, е критично да се спазват кратките законови срокове, тъй като тяхното пропускане прави акта окончателен, независимо от това дали данъкоплатецът е прав по същество.

Кога данъчните органи издават ревизионен акт

Данъчните ревизии не са насочени единствено към големите компании, а могат да засегнат всяко физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност. При гражданите най-честите причини за намеса на инспекторите са откриването на недекларирани доходи от наеми, хонорари или онлайн търговия, както и недекларирани печалби от продажби на недвижими имоти извън необлажимите по закон случаи. НАП извършва ревизии и при неправилно ползвани данъчни облекчения за деца, млади семейства или дарения, изисквайки възстановяване на сумите с лихвите, както и при установяване на драстично несъответствие между придобитото имущество и официалните доходи.

При фирмите най-честите спорове възникват около ДДС, когато агенцията отказва право на данъчен кредит поради съмнения за привидни сделки, нередовни доставчици или липса на документи. Юридическите лица често се сблъскват с непризнати разходи за корпоративен данък, скрито разпределение на печалба чрез плащане на лични нужди на собствениците, както и с корекции при трансферното ценообразуване в сделки между свързани лица.

Преди акта: Възражение по ревизионния доклад

Преди официалното издаване на ревизионния акт, данъчните органи съставят ревизионен доклад, който представлява проект на самия акт. Данъкоплатецът разполага с точно 14 дни, за да подаде писмено възражение срещу доклада, в което може да оспори констатациите, да посочи грешки или да представи нови доказателства. Това е първият и най-благоприятен момент за защита, тъй като при силни аргументи крайният ревизионен акт може да бъде издаден в по-лека редакция или изобщо да бъде избягнат.

Административно обжалване пред ОДОП

След връчването на ревизионния акт започва задължителната административна фаза на обжалване, без която казусът не може да бъде отнесен до съда. Жалбата се подава в преклузивен срок от 14 дни от реалната дата на връчване, като пропускането му води до влизане на акта в сила. Документът се адресира до директора на съответната Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП), но се внася физически или електронно с КЕП чрез териториалната дирекция на НАП, издала акта. Жалбата задължително трябва да съдържа данните на жалбоподателя, номера и датата на акта, ясно искане за пълна или частична отмяна, подробна аргументация, доказателства и подпис.

Директорът на ОДОП има 60 дни за произнасяне, като решението може да бъде за пълна отмяна, частична отмяна (изменение) или изцяло потвърждаване на акта. Ако в този 60-дневен срок липсва произнасяне, е налице "мълчаливо потвърждение“ на акта. В този случай данъкоплатецът има право да премине към съдебна фаза, но срокът за подаване на жалба пред съда се удължава на 30 дни, считано от датата, на която е изтекъл срокът за решение на ОДОП.

Процедура по съдебно обжалване

Ако административното решение на ОДОП не удовлетворява данъкоплатеца, следващата стъпка е съдебно оспорване пред компетентния административен съд по постоянния адрес на гражданина или седалището на фирмата. Срокът за подаване на жалбата е 14 дни от връчването на решението на ОДОП или 30 дни при мълчаливо потвърждение, като документът се внася отново чрез ОДОП. Производството е двуинстанционно, като първата инстанция е административният съд, а решенията му подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд (ВАС). Изключение правят малките спорове, при които решенията на първия съд са окончателни – това важи за задължения без лихвите до 750 лева (около 383 евро) за физически лица и до 4000 лева (около 2045 евро) за фирми.

Спиране на изпълнението и обезпечителни мерки

Изключително важен момент е, че подаването на жалба в нито една от двете фази не спира автоматично изпълнението на ревизионния акт. НАП има право незабавно да наложи обезпечителни мерки като запор на банкови сметки, запор на заплати или възбрани върху имоти, което може да блокира дейността на една компания. Спиране на изпълнението може да се поиска изрично в жалбата до ОДОП или пред съда, но само при условие, че се представи безусловно обезпечение в размер на главницата и натрупаните лихви. Обезпечението може да бъде под формата на парична гаранция по сметка на НАП, банкова гаранция или учредяване на ипотека и залог върху имущество, като директорът на ОДОП се произнася по искането в 7-дневен срок.

Разходи и такси при оспорването

Административната фаза пред ОДОП е напълно освободена от държавни такси, като основните разходи там са за подготовка на доказателства, данъчни консултанти или адвокатски хонорари, които в зависимост от сложността варират от 500 до 3000 евро. В съдебната фаза държавните такси се определят по тарифите на ДОПК спрямо размера на оспорваното задължение. Адвокатската защита пред съдилищата е значително по-скъпа, като за сложни казуси сумите достигат от 1500 до над 10 000 евро. При спечелване на делото съдът присъжда разноските в полза на жалбоподателя, но те не винаги покриват абсолютно всички реални разходи и се изплащат след приключване на процеса, което често отнема години.

Кога си струва да се премине към обжалване

Статистиката показва, че голяма част от актовете се потвърждават, затова обжалването е оправдано при наличие на очевидни фактически или процедурни грешки от страна на ревизорите, при притежание на силни писмени доказателства или когато финансовият мащаб на спора надхвърля разходите за правна защита. Обратно, по-разумно е да се премине към плащане без оспорване, ако сумата е под прага за обжалване пред ВАС, доказателствата са слаби или изцяло свидетелски, или цената на самото производство надхвърля дължимия данък.

Практически препоръки за защита

Успешната защита изисква незабавна реакция и събиране на документи още в деня на получаване на ревизионния доклад, без да се губи време от 14-дневния срок, пише pariteni.bg. За фирмите е абсолютно задължително привличането на професионален счетоводител и юрист поради високата сложност на данъчното право. Необходимо е да се пази пълната кореспонденция, включително имейли и протоколи, и прецизно да се документира точната дата на връчване на документите. Накрая, възражението по ревизионния доклад не трябва да се подценява, тъй като първият етап често е най-ефективен за отразяване на аргументите на данъкоплатеца.