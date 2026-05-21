Победата на певицата DARA в контекста на участието ѝ в "Евровизия“ се представя като значим момент за международния културен имидж на България. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в студиото на предаването "Денят започва“, като подчерта, че страната получава "изключителни възможности“ за културно брандиране и туристическа видимост.

Изборът на Иво Христов като отговорник за "Евровизия“ е определян като изненадващ, тъй като той нееднократно е демонстрирал пренебрежително отношение към самия конкурс.

Христов посочи все пак в участието, че успехът е резултат и от решения на ръководствата на Българска национална телевизия, като изрично благодари за организационната роля в подготовката на проекта. По думите му, институционалната координация е била ключова за постигането на резултата.

Вицепремиерът допълни, че подготовката за участие и възможно домакинство на Евровизия 2027 вече е в ход, като предстои да бъде определен градът-домакин. Според него БНТ ще организира първоначален подбор за всички желаещи участници.

По отношение на финансовата страна на събитието, Христов заяви, че се предвижда бюджетен разход между 20 и 30 милиона евро, като финансирането ще бъде смесено - държавно, спонсорско и чрез подкрепа от Европейски съюз за радио и телевизия.

Той очерта и политическа дилема пред правителството - между ограничаване на публичните разходи и възможността за умерен бюджетен дефицит, който да покрие допълнителните разходи около събитието. В този контекст бе засегната и темата за макроикономическата стабилност и ефекта от външни и вътрешни финансови ангажименти.

Според изказването, вече се наблюдава засилен интерес към хотелски резервации в София за периода на събитието през следващата година. Правителството очаква значителна възвращаемост от инвестицията чрез туризъм, медийно отразяване и международна видимост.

В рамките на същото интервю вицепремиерът коментира и политиките за овладяване на инфлацията. Той подчерта, че контролът върху цените не зависи единствено от правителството, а включва и други институции като Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и Българската народна банка