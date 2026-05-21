Служебният министър-председател Румен Радев освободи от длъжност изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски, като решението влиза в сила от днес. Отстраняването от поста се извършва по официално предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Промяната по върховете на контролния орган се случва непосредствено след поредица от мащабни проверки в сектора, съобщава БНР.

Казусът с официалната заповед за уволнение

Около процедурата по освобождаването на директора възникна сериозен административен казус. Според изявлението на самия д-р Ангел Мавровски, връчената му заповед за прекратяване на правомощията е била отпечатана на официална бланка на Министерския съвет, но в нея са липсвали задължителните подпис и печат.

Проверките и резултатите от дейността на Агенцията

Д-р Мавровски заемаше ръководния пост в Българската агенция по безопасност на храните от края на месец февруари, когато бе назначен от служебното правителство. През последните месеци от своето управление той инициира поредица от сериозни разкрития на територията на страната, довели до разкриването на незаконни кланици и затварянето на редица месопреработвателни предприятия.

В рамките на тези акции бяха унищожени и тонове компрометирана продукция, която не отговаряше на законовите изисквания за безопасност.