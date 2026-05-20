Състоянието на Агенцията по вписванията е изключително притеснително. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това заяви на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той съобщи, че са установени "фрапиращи и недопустими практики" в Агенцията по вписванията и е предложил на премиера освобождаването на изпълнителния директор.

Още в първия си работен ден като министър изисках незабавно всички налични доклади от инспекторат, от вътрешен одит, от проверки на други институции, за да мога да съставя мнение за състоянието, в което поемам това ведмоство и да набележа съответните мерки, каза Найденов.

От проверката е станало ясно, че състоянието на Агенцията по вписванията е "изключително притеснително". "Институцията е стратегическа структура, а нейната дейност практически касае живота на всеки един български гражданин и бизнес", посочи министърът.

Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които са били толерирани или пренебрегвани въпреки множеството постъпили сигнали, каза Найденов.

Проверката е установила, че близо 60% от щатните позиции в общата администрация не са заети. По думите на министъра агенцията работи при сериозен недостиг на административно ръководство, като липсват ключови фигури като главен секретар, заместник-директори, ръководител на финансовия отдел и служител по сигурността на информацията. Той посочи още, че е констатиран хаос във финансовото управление, неправилно осчетоводяване на активи и системни пропуски при обществените поръчки. Сред проблемите са и невъведеният регистър по несъстоятелност, както и появилата се публична информация за изхвърлени документи, съдържащи лични данни.

Министърът заяви, че още през 2024 и 2025 г. в Министерството са постъпвали сигнали за нарушенията. По негови думи проверките са били умишлено затруднявани от изпълнителния директор чрез забавяне на информация и предоставяне на неверни данни. В доклад на инспектората е било препоръчано директорът да бъде незабавно освободен и случаят да бъде предаден на Софийската градска прокуратура, но тези действия не са били предприети.

Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси, аяви Николай Найденов.

Той увери, че всички препоръки от одитните доклади ще бъдат изпълнени, включително чрез сезиране на компетентните институции и Софийската градска прокуратура.

Очаква се новото ръководство на Агенцията по вписванията да стане ясно утре, след приключване на процедурата по съгласуване с министър-председателя.