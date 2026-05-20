Собственикът на винарна "Дамяница" и "Чифлик ливади" Филип Харманджиев е бизнесменът, който подаде заявка за регистрация на търговска марка с името на песента на Дара - BANGARANGA. Заявката бе подадена ден след историческото представяне на българската поп изпълнителка на песенния конкурс "Евровизия", в категория хазарт, като заявителят няма връзка със самата Дара или с песента.

Зашеметено-вдъхновен от победата на Дара на Евровизия спонтанно подадох заявка за марка Бангаранга в класовете на моите продукти. Представих си, че българско кисело мляко, джун и вино, подкрепени от Дара и Virginia Records, имат шанс да получат място на европейския (поне) пазар, казва Филип Харманджиев в профила си във Facebook.

След като последвали и други регистрации и коментари за тях, Харманджиев решил, че е редно да прехвърли заявката си на Саня Армутлиева без условия. Бизнесменът твърди, че се е свързал с музикалната компания и очаквал нейните инструкции. Няколко часа след като се свързал с Армутлиева, излезе официалната позиция на Virginia Records и следвайки я, Харманджиев оттеглил заявката си.

От музикалната компания заявиха, че имат готовност да предприемат съдебни действия заради опити на трети лица да регистрират търговската марка BANGARANGA - заглавието на песента, с която певицата Дара спечели тазгодишното издание на конкурса "Евровизия". Реакцията последва след като стана ясно, че в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост е внесено заявление за регистрация на марката за използване в сферата на хазартните продукти и услуги.