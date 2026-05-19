Обявеното съкращение с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала няма да важи за голяма част от бюджетния сектор, сред които военните, полицаите, учителите, лекарите и общините. Това става ясно от указанията за изготвянето на проектобюджетите на ведомствата, издадени от заемащия тогава поста служебен министър на финансите Гълъб Донев и публикувани на страницата на Министерството на финансите (МФ).

Обхват на изключенията от орязването на средствата

Намалението на разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки на персонала в бюджетния сектор с 10% ще се прилага от 1 септември 2026 г., като индивидуалните възнаграждения няма да се свиват. Ограничението обаче няма да засегне разузнавачите, надзирателите в затворите, служителите на НСО и ДАНС, организациите с делегиран бюджет, както и работещите в психиатриите и центровете за спешна помощ. В Министерството на отбраната и в МВР редукцията ще се прилага само за назначените по трудов договор и за държавните служители, но не и за служителите по законите за въоръжените сили и за МВР. Тъй като мярката ще действа за четири месеца от настоящата година, ефектът ѝ върху Бюджет 2026 ще бъде 3.33% на годишна база, но за 2027 г. и 2028 г. съкращенията ще се прилагат целогодишно.

Прогнози за икономиите във фискалния сектор

Според представения от подалия оставка кабинет "Желязков" проект на Бюджет 2026, общите разходи за персонал възлизат на 12.2 млрд. евро за 2025 г. и 13.1 млрд. евро за 2026 г. Едно пълно 10-процентно съкращение на годишна база би спестило над 1 млрд. евро, а за оставащата една трета от годината – между 300 и 400 млн. евро. Поради множеството изключени сектори и ограничения период на прилагане обаче, спестяването в Бюджет 2026 ще бъде скромно и ще остане далеч от необходимите икономии от поне 3 млрд. евро за влизане в дефицитния таван от 3%.

Ограничения до нивата от миналата година

Финансовото ведомство налага и друго ограничение, според което за последните пет месеца на 2026 г. (считано от 1 август) всяко ведомство трябва да свие разходите си така, че те за цялата година да не надвишават 90% от разходваните през 2025 г. средства. Лимитът не се отнася единствено за социалните плащания и за делегираните бюджети. Забранява се допускането на просрочени задължения и поемането на финансово неосигурени ангажименти. В проектобюджетите за периода 2026 – 2028 г. не трябва да се включва увеличение на разходите за персонал чрез индексация на възнагражденията на база ръста на средната брутна или минималната работна заплата, нито чрез колективни трудови договори. МФ препоръчва приоритетно да се извърши преглед и оптимизация на трайно незаетите щатни бройки.

Режим на спешност при капиталовите разходи

По отношение на капиталовите разходи за строителство, инвестиции и ремонти на държавата и общините се преустановява прилагането на индексация на договорите, за което се подготвят законови промени. Стартирането на нови проекти ще бъде възможно само при доказана аварийност и спешност, както и в областта на отбраната в рамките на определения процент от БВП. Нови обекти ще се финансират само ако реализацията им не търпи отлагане поради рискове от санкции, неустойки, загуба на външно финансиране, нарушение на договорености или блокиране на административни процеси.

Предстои да се направи преглед за прекратяване на вече сключени договори, по които дейностите още не са стартирали, като контрактите ще се проверяват и за съответствие между договорените стойности и текущите пазарни цени.