В началото на седмицата се е провело съдебно заседание по гражданския иск, заведен от лидера на "Възраждане“ Костадин Костадинов срещу бившия депутат и издател Манол Пейков. Делото е свързано с нашумялото изказване на Пейков от април 2023 г., в което той използва прозвището "Късопишков“ по адрес на Костадинов.

По време на заседанието бяха изслушани свидетели и от двете страни.

От страна на Манол Пейков показания даде пулмологът и бивш депутат Александър Симидчиев. Според Пейков, Симидчиев ясно е обяснил както съдържанието на изказването му, така и мотивацията зад него. По думите на издателя, всеки, който е гледал или слушал речта му в пленарна зала през април 2024 г., е наясно с контекста, тъй като записът е публично достъпен на сайта на Народното събрание.

От страна на Костадинов свидетелства депутатът Цвета Рангелова. Тя описала лидера на партията като "дълбоко разстроен“ след изказването на Пейков и заявила, че той напуснал пленарната зала с наведена глава. Пейков обаче оспорва тази версия, като твърди, че Костадинов е продължил с агресивните си изказвания дълго след края на неговата реч.

Според разказа на Рангелова, в дните след скандала Костадинов често обядвал сам в парламентарната столова, далеч от останалите депутати, а негови симпатизанти го разпитвали в социалните мрежи дали "наистина е вярна тази работа“.

Съдът предстои да се произнесе по делото.

Паралелно с това продължава и другият съдебен спор между двамата - делото, заведено от Манол Пейков срещу Костадин Костадинов. По думите на Пейков, то е образувано по-рано във времето, а искът на Костадинов е бил подаден впоследствие като ответна реакция.

В рамките на това производство все още се очаква техническа експертиза, която трябва да установи дали профилът във Facebook, от който според Пейков системно са публикувани клеветнически твърдения по негов адрес, действително принадлежи на Костадинов.

Допълнително напрежение внася и фактът, че според Пейков както Костадинов, така и депутатът Цончо Ганев са заявили пред съда, че профилите им в социалната мрежа били "откраднати“ и че от дълго време не ги управлявали лично. Впоследствие обаче станало ясно, че и двата профила са верифицирани, което според Пейков поставя под съмнение достоверността на тези твърдения.

Издателят коментира още, че въпреки съдебните процедури, онлайн атаките срещу него продължават ежедневно. По думите му, под публикациите му, дори когато не са свързани с политика, редовно се появяват стотици враждебни коментари и дезинформация, които той свързва с привърженици на "Възраждане“.