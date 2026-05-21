Сезирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на "Демократична България" във връзка с мои пътувания зад граница. Това заяви лидерът на ДПС - НН Делян Пеевски.

Според него поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност.

Защото това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент, коментира Пеевски.

Вчера от "Демократична България" пуснаха сигнал до ГДБОП за пътуванията на Пеевски.

Според партията данните пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. От ДБ настояват да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, свързани с обществени поръчки.