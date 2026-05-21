Сезирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на "Демократична България" във връзка с мои пътувания зад граница. Това заяви лидерът на ДПС - НН Делян Пеевски.
Според него поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност.
Вчера от "Демократична България" пуснаха сигнал до ГДБОП за пътуванията на Пеевски.
Според партията данните пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. От ДБ настояват да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, свързани с обществени поръчки.
