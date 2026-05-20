Обявеното намерение за 10% съкращение на фонда "Работна заплата“ е поредна подобна мярка през последните 36 години, която според КТ "Подкрепа“ не води до реални подобрения в публичния сектор. Това заяви главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки предложените от Министерството на финансите реформи в администрацията.

По думите му подобен подход без предварителен системен анализ е неефективен и дори може да има негативни последици. Той предупреди, че съществува риск част от администрациите да останат без достатъчно служители, особено в структури, където вече има кадрови дефицит.

"В момента в част от агенциите и администрациите има недостиг на кадри. Когато съкратят фонд "Работна заплата“, той ще се увеличи“, посочи Кацарчев.

Той засегна и въпроса с възнагражденията в публичния сектор, като припомни, че през миналата година синдикатите са настоявали за 13,5% увеличение на заплатите с цел компенсиране на инфлацията. Реализираното повишение обаче е било 5%.

Според него последните данни на статистиката показват, че линията на бедност се е увеличила с 13,5% за изминалата година, което поставя значителна част от населението в риск от бедност и социално изключване.

Кацарчев коментира и последното решение за увеличение на минималните пенсии със 7,8%, като го определи като проблематично от гледна точка на покупателната способност. По думите му увеличението не компенсира достатъчно нарастването на разходите за живот.

"Вчера одобрихме минималната пенсия и нейното актуализиране със 7,8%. Това също е интересно като математика. За миналата година то беше 8,6%. Новата минимална пенсия ще бъде по-ниска от линията на бедност“, заяви той.

В заключение икономистът определи подхода към социално-икономическите решения като недостатъчно обмислен и подчерта необходимостта от политики, които не създават допълнителна тежест за гражданите.