Министър-председателят Румен Радев е поставил в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването на българската страна този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Това стана ясно от изявлението на премиера Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят заяви, че освен с президента на САЩ е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет за разположените на летище "Васил Левски“- София самолети-цистерни на американските военновъздушни сили.