Проф. д-р Светла Янчева от Аграрния универститет в Пловдив е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Тя поема поста днес от Ангел Мавровски, който е освободен със заповед на премиера Румен Радев. Рокадата е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Няма драма и няма новина в смяната. Смятам, че е напълно естествено нов екип да се сформира от нови хора. Сутринта се чух с д-р Мавроски и го помолих чисто колегиално да организира приемане и предаване на поста. Д-р Мавроски свърши много хубава работа, той показа, че тази агенция може да работи, но смятам, че неговата дейност може да бъде надградена, каза още министър Пламен Абровски.

Мавровски оглави БАБХ в края на февруари по назначение на служебното правителство. По време на управлението му агенцията извърши редица проверки, довели до разкриването на незаконно функциониращи кланици, затварянето на предприятия за месопреработка и унищожаването на големи количества хранителна продукция заради нарушения на изискванията за безопасност.

Проф. Светла Янчева дълги години беше заместник-ректор на Аграрния университет по международна дейност, а в момента е главен секретар по институционално сътрудничество и комуникации. Тя беше заместник-министър на земеделието в служебния кабинет на Огнян Герджиков през 2017 г.

Коя е Светла Янчева?

Доц. д-р Светла Янчева заема поста заместник-министър на земеделието и храните в периода от 2 февруари 2017 г. до 4 май 2017 г.

Тя е дългогодишен преподавател и учен в Аграрния университет в Пловдив, където заема и редица ръководни позиции. Била е заместник-ректор по международната дейност, както и директор на Центъра за международна дейност и връзки с обществеността към висшето училище.

От 2006 г. ръководи Лаборатория "Растителни биотехнологии“, а впоследствие става доцент и професор към катедра "Генетика и селекция“. Професионалната ѝ дейност е насочена към областта на растениевъдството и биотехнологиите.

През 2021 г. проф. д-р Светла Янчева е удостоена с престижното европейско отличие Erasmus Academic Minister за приноса си към развитието на студентската мобилност и международното сътрудничество.