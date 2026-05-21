Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация "Прогресивна България“ са се насочили към бързото, а не към най-икономичното изграждане на засегнатия от активно свлачище пътен участък край Пампорово. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в парламента, като подчерта, че целта е инфраструктурата да се възстанови в най-кратки срокове.

Според разясненията на министъра, техническият екип разглежда вариант за изграждане на мостово съоръжение, което да гарантира бързина и устойчивост на трасето, независимо от по-високата стойност на проекта, информира Plovdiv24.bg.

Причини за активиране на земните маси

Пропадналият участък не е бил регистриран официално в информационните системи на МРРБ, тъй като през годините за него липсват подавани сигнали. Първоначалните данни на експертите сочат, че активирането на процесите се дължи на сериозно преовлажняване на земните маси, като подпочвените води са локализирани на изключително плитка дълбочина – между 50 сантиметра и 1,50 метра. Към момента природното явление продължава да бъде активно.

Масови инспекции на водните съоръжения и сградите

Направените досега проверки на намиращия се в съседство язовир не отчитат течове или загуби на водни количества. Въпреки това Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) извършва мащабни проверки на всички инфраструктурни връзки на обектите в района с водопроводната и канализационната мрежа, като предстои обследване и на други хидротехнически съоръжения.

Иван Шишков е разпоредил на ДНСК пълен контрол върху всички обекти в Смолянско, включително проверка на тяхното кадастрално отразяване, за да се изключи наличието на нерегламентирани отклонения или скрити аварии, които биха могли да компрометират терена.

Ситуацията с обходния маршрут

Осигуряването на алтернативно трасе за превозните средства остава изцяло в правомощията на местната общинска власт. Държавата оказва пълно съдействие на местната администрация чрез предоставяне на технически данни и извършване на трасиране, но няма законова възможност да финансира директно изграждането на обходния път чрез бюджетите на Агенция "Пътна инфраструктура“.