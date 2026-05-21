Националната тол агенция въвежда съществена промяна в правилата за действие при извънредни ситуации на пътя, след като множество граждани бяха санкционирани с тежки глоби и отнемане на свидетелства за управление заради принудително спиране в аварийната лента на магистралата. Новата процедура изисква шофьорите незабавно да подават сигнал на спешния телефон 112, където представител на агенцията ще регистрира данните на превозното средство и причините за престоя.

Повод за масовите коментари стана поредната санкция, наложена на майка, отбила в аварийната зона заради внезапно влошено здравословно състояние на нейното дете, информира Plovdiv24.bg.

Сериозна глоба заради уплашено и болно дете

Случаят на потърпевшата Силвия датира от септември миналата година, когато тя пътувала по спешност от Черноморието към София, тъй като синът ѝ Константин бил с висока температура и признаци на обезводняване. По средата на автомагистралата, в района на Стара Загора, силен гръм от изпреварващ автомобил стреснал заспалото момче, което изпаднало в стрес. Майката, чиято кола е оборудвана с газова уредба, се уплашила от възможна техническа неизправност и инстинктивно отбила встрани, тъй като в близост липсвала бензиностанция или подходяща отбивка.

По време на престоя жената се свързала с личния лекар за медицински указания и след като се уверила, че по автомобила няма неизправности, веднага се върнала в активната лента за движение. Месеци по-късно обаче тя получила заповед за налагане на глоба в размер на 511 евро и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца.

Пропуски в документацията на санкциите

Връченият в столично районно управление акт съдържал единствено твърдение за движение в аварийната лента, подкрепено със снимка и GPS координати, но без спецификация за изминато разстояние или скорост на автомобила. Пред Nova жената подчерта, че актът ѝ е бил предоставен почти половин година след самото пътуване, което затруднява своевременната реакция и доказването на обективните обстоятелства.

Решението на Тол агенцията за защита на шофьорите

За да се избегнат подобни казуси, при които добросъвестни водачи биват санкционирани автоматично от системите за контрол, от Тол агенцията посочват новото задължително изискване. Всички граждани, които са принудени да преустановят движението си в аварийната лента по медицински или технически причини, трябва веднага да се обадят на телефон 112, за да може случаят им да бъде официално регистриран от служител на ведомството.