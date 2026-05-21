Дългоочакваното разпореждане за пенсиониране от Националния осигурителен институт (НОИ) понякога носи разочарование, когато размерът на сумата е по-нисък от очакваното, липсва зачетен трудов стаж или работата от първа и втора категория е третирана като трета. Българското законодателство предвижда ясен и законен ред, по който всеки гражданин може да оспори решението, стига да действа информирано, с правилните документи и в строго дефинираните срокове.

Преди да се премине към реални действия, е необходимо да се направи детайлен преглед на полученото разпореждане, за да се локализира точният характер на допуснатата грешка.

Първоначален анализ на документа

В официалното разпореждане на осигурителния институт са вписани конкретни числа и времеви периоди, които определят крайната сума. Вниманието трябва да се насочи към зачетения осигурителен стаж по години и месеци, разделен по категории труд, както и към осигурителния доход и индивидуалния коефициент, на чиято база е направено изчислението. Превръщането на стажа от първа и втора категория в трета често се оказва критичната точка, тъй като там се прилагат специални преизчислителни формули. Тези данни трябва да се сравнят прецизно с оригиналните документи – трудова книжка, военно-отчетна книжка и удостоверения УП-2 и УП-3 от бивши работодатели.

Процедура при наличие на явна фактическа грешка

Когато разминаването в разпореждането е очевидно и лесно доказуемо, не е необходимо да се стартира тежка процедура по обжалване. Като явни технически пропуски се определят сгрешено име или ЕГН, аритметични грешки в математическите изчисления, грешни дати за начало или край на трудов договор, както и пропуснати периоди, за които има безспорен писмен документ.

В такива хипотези е достатъчно да се подаде писмено Заявление по официален образец в съответното Териториално поделение (ТП) на НОИ по постоянен адрес, към което се прилагат наличните доказателства. Този административен път е значително по-бърз, спестява време и води до директна корекция от страна на институцията, без да се влиза в правен спор по същество.

Административно обжалване пред директора на НОИ

Ако несъгласието е по съществото на решението, например НОИ отказва да признае стаж от чужбина или не признава преференциална категория труд, се преминава към формално обжалване. Жалбата се подава в свободен текст и се адресира директно до директора на териториалното поделение, издало акта. Тя задължително трябва да съдържа личните данни на лицето, номера и датата на документа, ясно и конкретно формулирано искане, подробна правна и фактическа обосновка и заверени копия на трудовите и осигурителните документи.

Критичният момент тук е едномесечният преклузивен срок, който започва да тече от деня на фактическото получаване на разпореждането (подписване на обратна разписка в пощата или електронно изтегляне), а не от датата на неговото издаване. Пропускането на този едномесечен срок води до загуба на правото на административна защита, което автоматично затваря и възможността за последващ съдебен контрол.

Статут на плащанията по време на спора

Важно обстоятелство е, че задействането на процедура по обжалване не спира изпълнението на първоначалното разпореждане. Ако на гражданина е отпусната по-ниска пенсия, той ще продължи да получава именно този по-нисък размер, докато тече спорът. В случай на изцяло отказано пенсиониране, плащания не се извършват до приключване на производството. При положителен изход от обжалването, натрупаната финансова разлика се изплаща напълно със задна дата, считано от първоначалния момент на правото на отпускане.

Директорът на регионалното поделение е длъжен да се произнесе с мотивирано решение в рамките на един месец от внасянето на жалбата. Този срок може да бъде удължен при необходимост от извършване на допълнителни насрещни проверки или изискване на документи от архивни фондове и чуждестранни осигурителни институции. Възможните решения са пълно или частично уважаване на жалбата с последващо преизчисляване, връщане на преписката за ново разглеждане или изцяло отхвърляне на претенциите.

Обжалване по съдебен ред и разходи

При изцяло или частично отхвърляне на административната жалба, решението на директора може да бъде оспорено пред компетентния регионален Административен съд в кратък 14-дневен срок от неговото връчване. Жалбата се внася чрез деловодството на съответното ТП на НОИ, което е длъжно в 7-дневен срок да изпрати цялата преписка към магистратите.

Законодателството предвижда важно облекчение за гражданите – за съдебни дела от такъв характер срещу решения на НОИ не се дължи държавна такса. Процесът обаче е свързан с разходи за адвокатски хонорар, които при ангажиране на специалист по осигурително право варират от 300-400 евро за стандартни казуси до над 1000-2000 евро при дела с висока сложност, международни споразумения или привличане на вещи лица за съдебно-счетоводни експертизи. Стигането до съд трябва да се прецени спрямо размера на спорната месечна разлика и силата на наличните писмени доказателства.

Действия при изпуснати законови срокове

Ако сроковете за обжалване са пропуснати, възможностите за противодействие намаляват, но не изчезват напълно. Гражданинът може да подаде изцяло ново заявление за преизчисляване на пенсията, в случай че успее да се снабди с нови оригинални документи, които не са били представени и разглеждани в първоначалното производство. Новото разпореждане, издадено въз основа на тези нови доказателства, вече ще подлежи на обжалване в нов едномесечен срок.

Възстановяване на изтекъл срок за обжалване пред съда или директора е допустимо само по изключение, при доказване на форсмажорни обстоятелства или продължително тежко заболяване, възпрепятствало подаването на документите, пише pariteni.bg. Експертите съветват анализът на пенсионното разпореждане да се извършва веднага след неговото получаване, а жалбата да се внася своевременно, като документите могат да се допълват и в хода на самото производство.