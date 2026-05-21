Председателят на Народното събрание Михаела Доцова категорично заяви пред журналисти в Рим, че предложенията за изменения в правилника на парламента под никаква форма не ограничават правата на опозицията. Тя подчерта, че промените в организацията на работата са напълно нормална практика в началото на всеки нов парламент.

Позицията на Доцова беше изразена по време на официалното ѝ посещение в Италия. Всяка година българска делегация е на посещение при главата на католическата църква за 24 май. Тази година тя се води от председателя на парламента.

Спорът за "деня на опозицията“

По отношение на възраженията на опозиционните сили, Михаела Доцова посочи, че твърденията за "лишаване от глас“ са преекспонирани. При т.нар. "ден на опозицията“ отпада единствено форматът на изслушването. Причината за това е изискването в правилника, според което парламентарният контрол се провежда всеки петък в последните три часа от работната седмица.

Предложеният подход цели да върне парламентарния контрол на традиционното му място, допълни председателят на парламента. Тя увери, че опозицията ще може да предлага законопроекти, които иначе не влизат в дневния ред, точно в петък.

Българската делегация в Рим и Ватикана

Михаела Доцова води българска парламентарна делегация на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В рамките на визитата тя проведе среща с председателя на Камарата на депутатите в италианския парламент Лоренцо Фонтана, с когото обсъдиха засилването на двустранния диалог и обмяната на добри законодателни практики.

Доцова благодари на италианската държава за ежегодното гостоприемство към българските делегации за празника и за възможността България да бъде домакин на старта на колоездачната обиколка на Италия (Джиро д'Италия). По време на разговорите бяха потвърдени отличните връзки между двете страни на ниво законодателна и изпълнителна власт, както и в сферите на икономиката, отбраната, културата и спорта, пише БТА.