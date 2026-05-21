Стартираме детайлен одит в енергийните дружества, за да сме наясно с картината там. Започваме с "Български енергиен холдинг" (БЕХ), "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" и Мариците. Ще освободя Борда на директорите на БЕХ, това ще осигури по-добра работа. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг днес.

Една от следващите ми стъпки е да освободя Борда на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата. В новия състав на Съвета на директорите има хора, които познавате, като Андрей Живков, Илза Чинкова и трима членове с безспорна управленска експертиза и секторни качества - Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев, допълни Ива Петрова.

По думите ѝ спорни управленски практики в холдинга застрашават функционирането на отделни дружества в групата.

Според нея за част от дружествата, без съществено добавяне на дейности, всъщност се регистрира увеличение на разходите, което също изисква детайлен анализ. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 души. Това е почти едно министерство на енергетиката и е по-голямо от специализираната администрация в това министерство.

В брифинга участва и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя съобщи, че заради сигнали за нарушения от страна на операторите на ТЕЦ "Бобов дол" РИОСВ - София ще затвори енергиен котел 2 от инсталацията.

По думите ѝ е регистрирано наличие на сериозно количество неорганизирани емисии, които не са преминали процес по сероочистване. Установено е и отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, пригодено единствено за преходен режим на работа.