Пловдивчанка показа касова бележка: Честито, вече и с почти двойна цена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:18
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Архив
Читателка на Plovdiv24.bg реши да сподели на какво се е натъкнала, след като е посетила един от моловете на Пловдив. Нагледно тя показа с колко се е покачила цената за 1 час престой. Ето какво сподели тя:

Искам да започна с това, че аз не съм против еврото. Напротив! Почти не разполагам вече с левове. Проявявам разбиране и толерантност към търговците и на повечето места, където е възможно плащам с карта. Този пост пиша от собствено име, не съм анонимна.

До петък, 9 януари, паркингът в МОЛ Плаза град Пловдив беше безплатен, защото "не са си настроили още софтуера". Ок. Днес, 11 януари, посетих МОЛ-а отново. Вече по високоговорителите предупреждават, че паркингът се плаща. Ок. Нареждам се на опашката пред една от машините. МОЛ-ът е пълен, както всяка неделя в лошо време... Машината изписва, че дължа 2 евро. Ок. Не съм засякла колко време съм седяла. Няма проблем. Плащам отново с карта. Чакам разписка /навик, винаги го правя/, но... такава няма. На екрана има QR код за сканиране, за електронна касова бележка. Снимам го. Препраща ме към системата им. Отварям касовата бележка и... Хм... Според системата им дължа 2 ЛЕВА или 1 ЕВРО и 2 евроцента. По касова бележка и в действителност ме таксуват с 2 ЕВРО или 3 ЛЕВА и 91 стотинки. Проверявам отново, да - толкова е. 

Първи извод - цената на паркинга е завишена. 

Втори извод - наглостта е налице. 

Вероятно и затова не печатат хартиени касови бележки, защото ще се види нагледно разликата. А колко балъци ще си сканират QR кода?! 

Най-посещаваният МОЛ в Пловдив. Мястото, където стават най-големите истерии по време на празници - налага се дори полиция да регулира движението.

Честито, вече и с почти двойна цена за паркинг!


