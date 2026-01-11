ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанка показа касова бележка: Честито, вече и с почти двойна цена
Искам да започна с това, че аз не съм против еврото. Напротив! Почти не разполагам вече с левове. Проявявам разбиране и толерантност към търговците и на повечето места, където е възможно плащам с карта. Този пост пиша от собствено име, не съм анонимна.
До петък, 9 януари, паркингът в МОЛ Плаза град Пловдив беше безплатен, защото "не са си настроили още софтуера". Ок. Днес, 11 януари, посетих МОЛ-а отново. Вече по високоговорителите предупреждават, че паркингът се плаща. Ок. Нареждам се на опашката пред една от машините. МОЛ-ът е пълен, както всяка неделя в лошо време... Машината изписва, че дължа 2 евро. Ок. Не съм засякла колко време съм седяла. Няма проблем. Плащам отново с карта. Чакам разписка /навик, винаги го правя/, но... такава няма. На екрана има QR код за сканиране, за електронна касова бележка. Снимам го. Препраща ме към системата им. Отварям касовата бележка и... Хм... Според системата им дължа 2 ЛЕВА или 1 ЕВРО и 2 евроцента. По касова бележка и в действителност ме таксуват с 2 ЕВРО или 3 ЛЕВА и 91 стотинки. Проверявам отново, да - толкова е.
Първи извод - цената на паркинга е завишена.
Втори извод - наглостта е налице.
Вероятно и затова не печатат хартиени касови бележки, защото ще се види нагледно разликата. А колко балъци ще си сканират QR кода?!
Най-посещаваният МОЛ в Пловдив. Мястото, където стават най-големите истерии по време на празници - налага се дори полиция да регулира движението.
Честито, вече и с почти двойна цена за паркинг!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1747
|предишна страница [ 1/292 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Положението е неспасяемо: Това са най-новите кандидати за глоби в...
16:10 / 11.01.2026
Тази зона в Пловдив отново ще бъде за търговия
15:28 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Променят цената на билетчето за пътуване в градския транспорт на ...
15:15 / 11.01.2026
Читателка на Plovdiv24.bg получи отговор: Ами ще чакате, проблемъ...
13:27 / 11.01.2026
Plovdiv24.bg пита пловдивчани: Това на Главната харесва ли ви ?
09:12 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS