|Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Уличките покрай мола и търговски центрове в непосредствена близост за изпълнени с автомобили по краен предел. Сигнали на клаксони се чуват непрекъснато.
Опашката от автомобили е изцяло покрай военните на ул. "Ген. Радко Димитриев", по бул . "Освобождение", както и по "Санкт Петербург".
Трафикът се затруднява и от паркирали автомобили в близост до малките кръстовища на търгов
С наближаващите коледни празници и промоциите на "Черен петък" проблемът ще се задълбочи, а неспазването на елементарни правила от страна на шофьорите прави задръстването и цялостната обстановка нетърпима.
