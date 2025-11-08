Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив

© Plovdiv24.bg За адско задръстване до Мол Plovdiv Plaza съобщава редовен читател на Plovdiv24.bg. Придвижването е невъзможно, а колите не просто пъплят а буквално са спрели.



Уличките покрай мола и търговски центрове в непосредствена близост за изпълнени с автомобили по краен предел. Сигнали на клаксони се чуват непрекъснато.



Опашката от автомобили е изцяло покрай военните на ул. "Ген. Радко Димитриев", по бул . "Освобождение", както и по "Санкт Петербург".



Трафикът се затруднява и от паркирали автомобили в близост до малките кръстовища на търгов © Plovdiv24.bg ските центрове, а паркингът на магазин "Метро" е в почти пълния си капацитет.



С наближаващите коледни празници и промоциите на "Черен петък" проблемът ще се задълбочи, а неспазването на елементарни правила от страна на шофьорите прави задръстването и цялостната обстановка нетърпима.