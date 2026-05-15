Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката "Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че днес ще излязат на протест в различни градове на страната като блокират за един час - от 18 до 19 ч. основни пътни артерии в градовете, магистрали ключови транспортни направления от и към Европа.

В Пловдив в този час също ще има протест, като ще бъде затворено Околовръстното шосе, в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, съобщи Иван Райчинов – Капитана от мотоклуб "Вагабондс“.

Мотористите са подали жалби до Комисиите за защита на потребителите, за финансов надзор и за защита на конкуренцията, като в тях са били поставени за липсата на обосновка на новите цени, синхронното увеличение на премиите между различните застрахователни дружества, липсата на реална кокуренция и липсата на сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки. Заради получените формални отговори от тези институции, те са подготвили меморандум с исканията си, който са адресирали до премиера Румен Радев, председателя на парламента Михаела Доцова, Комисиите по бюджет и финанси, и транспорт и съобщения в Народното събрание, омбудсмана Велислава Делчева и др.