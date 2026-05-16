Днес Данов хълм се превърна в сборен пункт за екологична и творческа акция, организирана от граждани, които искат да почистят емблематичното място и да изградят уникална билкова градина. Инициативата има две цели – основно почистване на района от разхвърляните боклуци и фасове, както и създаването на така наречената "билкова спирала“, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Специална технология

Идеята за спираловидната леха е на журналиста и активен градинар Михаил Косев, който пред медията ни разясни технологията на изграждане. За направата на хълмчето градина се използват налични камъни от самото тепе, а върху подложен мокър картон и органични материали ще се насипе почва, в която ще се засадят лавандула, мента и други растения. Според Косев тази форма хем е изключително красива, хем осигурява отлична и разнообразна среда за различните видове билки.

Инициатива на доброволците

Организаторите на събитието осигуряват всички необходими материали за участниците, включително чували, ръкавици, инструменти, вода, мокри кърпи и приятна музика за добро настроение. Данов хълм, където се издига историческата Часовникова кула, е символ на града, а в подножието му твори най-старият светски хор у нас – ППД "Ангел Букорещлиев", създаден през 1896 г. Грижата за това споделено пространство е израз на отношение към културната памет и природата на Пловдив.

Адвокат Дяко Дяков коментира, че градът изглежда точно така, както гражданите се грижат за него. Неговият съмишленик Илиян Тиганев допълва, че истинската промяна и ценности започват с малките стъпки, като например да отделиш няколко часа в събота, за да почистиш местата, по които утре ще минат децата на Пловдив и гостите на града.

Трудности и липса на отговорност

Въпреки ентусиазма, организаторите се сблъскват с горчивата реалност на градската култура. Михаил Косев споделя личния си опит с друга своя градинка, от която редовно се крадат цветя и се изкоренява лавандула, вместо хората просто да си откъснат клонче за хващане. Според него пловдивчани често отказват да поемат лична отговорност за градската среда, прехвърлят изцяло задълженията върху общината с оправданието, че плащат данъци, и възприемат всичко наготово като даденост. Косев е категоричен, че градската администрация трябва не просто да чисти след гражданите, а да насърчава хората сами да облагородяват междублоковите пространства, защото човек оценява истински само труда, който е положил сам.

Програмата за деня предвижда почистване на алеи, стълби и храсти, както и боядисване на елементи. Дейностите ще продължат до 12:30 ч., след което събраните отпадъци ще бъдат извозени, а акцията ще завърши с обща снимка за спомен. Организаторите се надяват, че тази малка градинка ще вдъхнови и други пловдивчани да започнат собствени граждански инициативи пред своите блогове и домове.