45 нови паркоместа изграждат на бул. "Цариградско шосе". Кметът на район "Източен" Емил Русинов е стартирал проект, с който ще се освободи крайната дясна лента за движение на автомобили, като по този начин ще даде и зелена светлина на безпрепятственото движение на автобусите на градския транспорт, информира Plovdiv24.bg.

Паркоместата ще бъдат обособени между дърветата в зелената площ от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до бул. "Освобождение". Строителството вече е стартирало на място, багер е изринал излишната пръст, а предпазни ленти и знаци предупреждават преминаващите.

"По този начин ще запазим и дърветата, които са много ценни и няма да бъдат премахнати, както това се случи при ремонта на други улици в района", категоричен бе районният кмет. По думите му тротоарите са достатъчно широки, за да има място за пешеходците и за колите.

Изграждането на паркоместа между дърветата е едно от решенията за освобождаване на крайните десни ленти на големите булеварди в града, които се превърнаха в паркинги в почти всички райони на Пловдив, особено в "Тракия".

Plovdiv24.bg припомня, че тази идея беше успешно реализирана при асфалтирането на бул. "Източен" преди няколко години.

"Имаме идея подобни паркоместа да обособим и от другата страна на булеварда, покрай гробищата, което ще улесни допълнително шофьорите в Пловдив. Така паркоместата в тази зона ще достигнат 100", уточни за Plovdiv24.bg Емил Русинов и посочи, че проектът е на стойност 120 000 €.

Целта на районната администрация е да спре безразборното паркиране по големите булеварди, което затруднява трафика и на места предизвиква задръствания, както и запазване на зелената градска среда. Проектът трябва да приключи до месец.