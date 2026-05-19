В "Живата колекция“ на зала "Тропик“ в Природонаучния музей в Пловдив посетителите вече могат да се срещнат с едно от най-необичайните и малко познати животни на планетата - раирания тенрек от Мадагаскар, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на музея Огнян Тодоров. Новото попълнение в експозицията представлява не само атракция за публиката, но и ценна възможност за образователен поглед към еволюционното разнообразие на бозайниците.

Раираните тенреци (род Hemicentetes) са ендемични за Мадагаскар - остров, който е известен с уникалната си фауна, развивала се в изолация милиони години. Те са сравнително дребни бозайници, покрити с бодлички, наподобяващи тези на таралеж, но всъщност не са тясно свързани с тях.

Това е класически пример за конвергентна еволюция - процес, при който различни, несродни животински групи развиват сходни адаптации към подобна среда.

Една от най-забележителните характеристики на раираните тенреци е начинът, по който комуникират. Те използват специализирани бодлички на гърба си, които при триене една в друга издават високочестотни звуци. Тези звуци служат за комуникация между майка и малки, сигнализиране при опасност и за координация при търсене на храна.

Това е рядък пример в животинския свят за механична комуникация, базирана не на гласови струни, а на физическо взаимодействие между структури на тялото.

Раираните тенреци обитават влажни гори и тревисти зони, където се хранят основно с червеи, насекоми и дребни безгръбначни. Те са активни най-често в сумрака и през нощта. Отличават се с добре развито обоняние, което компенсира сравнително слабото зрение.