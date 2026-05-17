Днес от 12:00 часа пред Централна поща в Пловдив ще се проведе второто събитие от националната информационна кампания "Сканирай лапата“. Тя е организирана от сдружение "Stray Angels“ и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние.

Община Пловдив се присъединява към инициативата, а табели със знака вече са поставени в дирекция "Екология“, в шестте районни администрации, на входа на ОП "Зооветеринарен комплекс“ и до някои от обособените места за свободно разхождане на кучета.

Кампанията въвежда специален визуален знак – лапа с QR код, който ще бъде позициониран на ключови обществени места и в търговски обекти в цялата страна. При сканиране с мобилен телефон знакът отвежда гражданите към платформа с ясни и точни инструкции как да реагират при животно в беда, как и към кои институции да подадат официален сигнал и какви са реалните законови санкции при нарушения.

Организаторите отбелязват, че инициативата не е протест, а позиция, след като в продължение на десет години "Stray Angels“ спасява животни със счупени тела и прекършени съдби.

"Истинското спасение не започва от улицата, а много по-рано – когато правим своя избор. Затова се роди "Сканирай лапата“ – знак, който да ни напомня не само за закона, но и за нашата съвест, за да не забравяме, че животните не са дигитални образи на екраните ни. Те са живи същества. Те имат чувства, изпитват болка, разболяват се и остаряват – точно като нас.

Под наслов "Пловдив сканира лапата“ организаторите, посланиците на каузата и граждани ще се съберат в 12:00 ч. пред Централна поща. Оттам заедно ще извървят разстоянието до квартал "Капана“, за да покажат символично знака QR лапа. Това ще се случи с помощта на физически табели, които всички участници в събитието ще носят в ръцете си.