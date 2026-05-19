Пловдивчанин сподели в социалната мрежа Фейсбук за изключително неприятно преживяване от днес. Човекът е опитал да зареди на бензиностанция, която е на самообслужване, но в крайна сметка мисията се е оказала невъзможна, а отгоре на всичко от банковата му карта са били дръпнати пари.

Plovdiv24.bg публикува разказа му без редакторска намеса

Искам да предупредя хората да бъдат изключително внимателни при използване на самообслужващите колонки на Petrol, по-конкретно на обекта им на паркинга на Метро Пловдив.

Извърших плащане с банкова карта, сумата беше изтеглена успешно, но системата не отчете плащането, колонката не заработи нормално и не беше издадена касова бележка. По същото време и други колонки не функционираха коректно, което ясно показваше технически проблем в системата.

След разговор с колцентъра им първоначално ми беше потвърдено, че има проблем и че сумата ще бъде възстановена. По-късно обаче получих отказ с обяснение, че съм използвал грешна колонка — нещо, което категорично не отговаря на реалната ситуация.

В момента съм принуден да търся правата си чрез банката, Visa и подаване на официални жалби.

Публикувам това, за да предупредя и други хора:

пазете си всички разписки и банкови извлечения;

снимайте колонката и номера ѝ;

не разчитайте, че проблемът ще бъде решен коректно след сигнал към колцентъра.

Надявам се случаят да бъде разрешен, но дотогава — бъдете внимателни!