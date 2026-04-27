Община Пловдив дръпна ръчната спирачка и спря проект, който стартира само преди около две седмици. Десетки паркоместа трябваше да бъдат обособени между дърветата в зелената площ от кръстовището с ул. "Лев Толстой" до бул. "Освобождение". Строителството дори стартира, багер изрина излишната пръст, а предпазни ленти и знаци предупреждаваха преминаващите.

Неочакван обрат заради подземен кабел

Зелена площ с храсти и дървета ще бъде обособена от южната страна на бул. "Цариградско шосе“ в участъка между ул. "Лев Толстой“ и бул. "Освобождение“. Това съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов.

По думите му, по протежение на булеварда ще бъдат засадени храсти и дървета, които ще оформят естествена "зелена стена“. Тя ще има за цел да намали нивата на шум и замърсяване от интензивния автомобилен трафик.

Първоначалният проект, разработен още по времето, когато Иван Стоянов е кмет на район "Източен“, е предвиждал изграждането на паркинг с капацитет от 45 автомобила. В процеса на работа обаче става ясно, че през терена преминава подземен силов кабел, който не е отбелязан в подземния кадастър.

Според Електроенергийния системен оператор неговото преместване би изисквало значителни средства и време. Това налага промяна в предназначението на терена, който вместо паркинг ще бъде превърнат в зелено пространство в динамичната градска среда.

Припомняме, че в северната и средната част на бул. "Цариградско шосе“, които са включени в проекта за облагородяване на т.нар. "кални петна“, предстои изграждане на зелени площи и поливна система. Реализацията на всички дейности ще допринесе за по-привлекателен облик на целия булевард. Проектът ще бъде изпълнен от ОП "Градини и паркове“.