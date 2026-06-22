Община Пловдив обяви обществена поръчка за реставрация и консервация на фасадите на сградата на БНБ на ул. "Райко Даскалов" 51 в Пловдив. Предвижда се основните дейности да бъдат изпълнени на два етапа - етап 1 обхваща строително-монтажни работи по покрива, фасадните повърхности, пластичната декорация, каменните елементи, металните елементи, а етап 2 - СМР по дограмите. Възложител е заместник-кметът по култура, археология, туризъм Пламен Панов, който си запазва правото да възлага изпълнението на поръчката поетапно - етап 1 и етап 2 поотделно или да възложи изпълнение на целия проект.

Прогнозната максимална стойност за изпълнение на дейностите е 1 825 916 евро без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие в публичното състезание е до 15 юли включително, а на следващия ден ще бъдат отворени предложенията на кандидатите, предава Plovdiv24.bg.

Припомняме, че след решение на ръководстовото на Община Пловдив сградата ще се използва като филиал на Регионалния археологически музей. В красивото здание ще бъде направена експозиционна зала, а в трезорите ще се съхраняват артефакти.

Какво съдържа обществената поръчка

Предвидените строително-монтажни дейности по покрива на сградата включват претърсване, почистване на керемиди, улуци и други елементи, като се идентифицират компрометираните участъци, разкриване на съществуващото покритие с марсилски керемиди и подготовка на покривната основа, включително подмяна на паропропусклива хидроизолационна мембрана, частичен ремонт (при нужда) на компрометирана дъсчена обшивка, доставка и монтаж при нужда на нови контралетви и летви. За допълнителна защита от проникване на влага се полага самозалепваща лента за контралетви. Процесът приключва с препокриването с керемиди, като се използват както съществуващите, така и частично нови при нужда.

Актуално състояние и очаквани дейности

Фасадите на сградата са сериозно компрометирани, особено северната, пише в документацията към обществената поръчка. При огледите са констатирани обширни участъци с подкожушена или напълно изпадала мазилка. Наблюдават се пукнатини и ерозия, които не само нарушават естетическия облик, но и компрометират защитната функция на мазилката срещу деструктивните атмосферни влияния. Проблемите от проникване на влага и драстичните температурни колебания в последните години допринасят за загубата на сцепление и интегритет на слоевете, като по този начин се стига до образуване на кухини под повърхността, които с времето се разширяват и причиняват отлепване и падане на мазилката.

Регистрираните пукнатини варират по размер и дълбочина. С малки изключения те не са конструктивни и са по-скоро резултат от нормалната експлоатация и атмосферни влияния. Фината пукнатинна мрежа не е породена от конструктивни напрежения, а в рамките на нормалното износване на материалите под продължителното въздействие на неблагоприятни условия. Наличието на пукнатини улеснява проникването на вода в дълбочина, което ускорява процесите на ерозия и влошава експоненциално състоянието на фасадата.

В допълнение, фасадите са засегнати и от вторични замърсявания, паразитна растителност, натрупвания на прах, мъх и плесен и др. Това създава предпоставки за развитие на микроорганизми, които веднъж проникнали в структурата на мазилката допълнително ускоряват нейното разрушаване. Така освен физическата деструкция вследствие на развитие на коренови системи, протича и химическа деструкция вследствие на метаболитните процеси.

За ефективно възстановяване на фасадните стени е необходимо цялостно почистване на замърсяванията, отстраняване на компрометираната мазилка и третиране на засегнатите участъци с подходящи препарати. След това следва да се приложат висококачествени материали и да се спазят правилните технологии при полагане на новата мазилка, за да се осигури дълготрайна защита и естетичен вид на сградата. Особено внимание трябва да се обърне на избора на материали с висока паропропускливост и устойчивост на атмосферни влияния, както и на правилната подготовка и грундиране на основата преди нанасяне на новите покрития.

Възложителят изрично забранява използването на циментова смес за изкърпване на сгради с варопясъчна мазилка. Сгради, оригинално измазани с варова мазилка, трябва отново да бъдат измазани с такъв разтвор. Всички измервания на компонентите на сместа трябва да се правят с обемна мярка. Точността на пропорцията е от голяма важност и е забранено да се измерва чрез пълни лопати.

Елементите по фасадата

По отношение на пластичната щукатурна декорация по фасадата, включваща капители, корнизи, фризове, гути и други елементи, на места значително увредена от атмосферни влияния, естествено стареене и предходни некачествени интервенции, се констатираха следните основни проблеми: ерозия и загуба на детайл поради наслагване на материал от различни интервенции от момента на строителството до наши дни, подкожушвания, отлепвания, пукнатини, замърсявания и деструкции. След документирането на състоянието и щадящото почистване и консолидиране се изработват профили и калъпи, чрез които да се възстановят увредите. При нужда елементите се стабилизират чрез подливане с укрепващи разтвори. Дейностите са в съответствие с одобрената част технология. По този начин се запазва автентичният облик на сградата, съчетавайки традиционни технологии с модерни защитни средства, за да осигури дълготрайност на намесите и запазване на художествената и занаятчийска ценност.

Липсващи или повредени пластични детайли (гути и ключови камъни) или отделни части от тях се тиражират, чрез изработка на калъп /негатив/ и отливане на копие /позитив/ по съществуващи на фасадата образци, които са в добро състояние или се нуждаят от минимални поправки.

По отношение на каменните елементи на фасадата, основните проблеми касаят ерозия на повърхността, осоляване, пукнатини и биологично замърсяване, вследствие на продължително излагане на атмосферни условия като дъжд, вятър и температурни колебания. Този процес води до постепенно износване на повърхностния слой, загуба на детайли и гладкост, което намалява защитните свойства на камъка и го прави по-податлив на последващи увреждания.

Металните елементи на фасадата, като декоративни решетки, обшивки, декоративни елементи, държачи и пр. са подложени на корозия, причинена от излагане на атмосферни условия, особено в среди с висока влажност и замърсен въздух, което ускорява процеса на окисляване., които компрометират тяхната структурна цялост и естетически вид.

Дограмата и боята

Дървената дограма е от висококачествена иглолистна дървесина с профилирани каси и черчевета и различно членение на различните етажи. Многократно е боядисвана с блажни бои, които са напукани, люпещи се и не изпълняват декоративно-защитната си функция. Част от дъждобраните са изгнили и трябва да се подменят. Трябва да се отстранят всички повредени части и да се заменят с нови от дърводелец, който проверява затварящите механизми и прогонва затварянето.

Дъбовата входна врата, като оригинален елемент от главната фасада на обета, също подлежи на реставрация. Майстор-дърводелец е необходимо да провери окачването на вратата, провисване, състояние на пантите, заключването на бравата и отстранява констатираните дефекти като подменя повредените дървени елементи и метален обков.

При полагане на боя върху ново положената варо-пясъчна мазилка възложителят посочва, че следва да се има предвид, че е нужно изчакването от две до три седмици технологично време за протичане на процесите на карбонизация на варта и за достигане на оптималните физико-механични параметри на мазилката. Оригиналните мазилки – около прозоречните профили, корнизи, част от рустиката се подготвят за боядисване чрез леко прешлайфане на повърхността с абразивна хартия. Върху равнинните повърхности на рустиката може да се използва и вибрационна шлайф-машина.