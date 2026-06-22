Мина 1 година от създаването на комисия от общински съветници, която трябваше да създаде правила за паркирането в Стария град, но резултатът е нулев и безобразието с коли из целия резерват продължава. Това казва председателката на партия КОД в Пловдив и бивш зам.-председател на Общинския съвет Пепа Деведжиева.

Първоначално промените в реда за влизане и спиране в Стария град трябваше да са готови за 3 месеца, после срокът беше удължен, но мина 1 година и въпросът не е решен. Потвърди се максимата, че ако искаш една работа да не се свърши, създай комисия, коментира Деведжиева.

Тя допълва, че колите са навсякъде и хората се провират между тях, а така туризъм не се прави.

"Хората, които живеят в архитектурния резерват или имат хотели там, не може да очакват, че автомобилите ще са точно пред сградите им. Притежаването на имот в комплекс, паметник на културата, има своята цена. В Италия, Франция и Португалия също има стари части на градовете, но не са пълни с коли, има ограничения и ако някой живее в защитена зона, сам си търси вариант за паркиране. Магазините и заведенията пък се зареждат по график и така се пази културното наследство“, дава пример председателката на КОД.

Според нея общинските съветници на Пловдив нямат дългосрочна визия за развитието на града и резервата.

Време е да се помисли за стратегия, подобна на тази за кв. "Капана“. В Стария град има общински имоти, които може да бъдат дадени под наем срещу ремонт, за се обновят. Там трябва да има и повече заведения, за да се напълни резерватът с живот, казва още Деведжиева.

Според нея е истинска безотговорност да не се намери вариант за краткосрочно влизане в Стария град и за рестрикции за паркирането в продължение на не един мандат.