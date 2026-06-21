Регионалният природонаучен музей в Пловдив има нови експонати, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на музея Огнян Тодоров.

Жираф, висок около 2.5 метра в цял ръст е единият от експонатите. Другите са млада зебра, висока около един метър, ивичеста хиена и черен коронован жираф.

Ние имахме сив коронован жираф, сега успяхме да стигнем и до черен коронован жираф. Също така ще имаме и една много интересна птица, която се казва кукабура. Тя е от Австралия и всъщност е най-голямото земноводно рибарче в света. Има изключително интересна песен и точно поради това я взехме, разясни Тодоров.

Всички тези животни ще бъдат разположени в Зала Африка и Австралия. Те са от същото място, откъдето бяха взети преди това животните в тази зала - от един препаратор в Холандия. Проведена е била обществена поръчка за купуването им. В момента животните са натоварени и пътуват към България.

Освен това успяхме да закупим и една много рядка птица - жълта беседкова птица, която може би ще пристигне до около две седмици от същия този препаратор, каза още директорът на Природонаучния музей.

Жълтата беседкова птица е известна със своето уникално поведение при ухажване. Мъжките беседкови птици се перчат, припяват и развиват художествена дейност, като построяват конструкции, наречени бауери, за да привлекат женските. Те могат да бъдат различни в структурата и окраската им, в зависимост от вид и местоположение.

Жирафът и зебрата в момента пътуват от Холандия към България. Това е възможно благодарение на NET Logistics, които помагат на музея, като осигуряват безплатен транспорт на животните от всяка точка.