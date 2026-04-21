Регионален природонаучен музей – Пловдив обяви свободна позиция за сервитьор в първото в България зоокафе LION, разположено към музея. Предлаганото възнаграждение е 800 евро бруто.

Търси отговорен и енергичен човек, който не се притеснява от динамична работна среда, умее да общува с клиенти и подхожда с усмивка както към хората, така и към животните.

Сред основните изисквания към кандидатите са реално желание за работа, коректност, точност, отговорно отношение и умение за работа в екип. Предишният опит в сферата се счита за предимство, но не е задължителен. Задължително условие е любовта към животните.

Работодателят предлага пълен работен ден, постоянна заетост, сигурност, коректно и навременно заплащане, ясни правила и организирана работна среда. По думите на екипа, служителите ще станат част от сплотен колектив и приятна, различна атмосфера.

Експозицията "Африка и Австралия“ и зоокафе LION се намират в сградата на бившата бирария до музея и бяха открити в края на миналата година. Посетителите могат да разгледат експонати като черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард и други животни.

Освен това в кафето се предлагат шест вида африканско кафе и чай, което превръща мястото в атрактивна спирка както за жители на Пловдив, така и за туристи.

