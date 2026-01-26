ЗАРЕЖДАНЕ...
|Природонаучният музей в Пловдив затваря
В понеделник /26.01.2026 г./ музеят ще бъде затворен за посетители поради планова профилактика по обезпаразитяване на експозиционните и фондовите експонати.
Зоокафе "Лион" и зала "Африка и Австралия" ще работят с нормално работно време.
Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането, казват оттам.
