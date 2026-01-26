Природонаучният музей в Пловдив затваря

© Регионалният природонаучен музей в Пловдив ще бъде затворен за ден, съобщават от институцията в официалната си фейсбук страница. Ето причините:



В понеделник /26.01.2026 г./ музеят ще бъде затворен за посетители поради планова профилактика по обезпаразитяване на експозиционните и фондовите експонати.



Зоокафе "Лион" и зала "Африка и Австралия" ще работят с нормално работно време.



Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането, казват оттам.