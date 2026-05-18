Дванайсетокласниците са в предстартова треска не само за абитуриентските балове, а и за матурите от основната майско-юнска сесия. На 20 май в 8,30 ч. започва задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Вторият държавен зрелостен изпит ще се проведе на 22 май, също от 8,30 ч. Допълнителните матури по желание на ученика са насрочени в периода между 26 май и 2 юни.

Общо 5109 зрелостници от област Пловдив са заявили участие и са допуснати до явяване на първия държавен зрелостен изпит - по български език и литература. Изпитът ще се проведе в 412 зали, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на Регионалното управление образованието в Пловдив Иванка Киркова.

За втория държавен зрелостен изпит са подадени заявления от 2062 ученици, като за провеждането му са осигурени 184 зали. Най-предпочитан предмет е английският език, избран от 1205 зрелостници. Сред останалите предпочитани предмети са предприемачество, математика, философия, география и икономика.

На допълнителен държавен зрелостен изпит са заявили участие 450 ученици, разпределени в 51 зали. Най-голям е интересът към математиката и английския език.

През тази изпитна сесия държавни изпити за придобиване на професионална квалификация ще положат:

487 ученици – под формата на писмена разработка;

463 ученици – чрез тест;

2025 ученици – чрез дипломна работа;

2 ученици – чрез практика.

Създадена е необходимата организация за нормалното и спокойно протичане на изпитите във всички училища на територията на област Пловдив, увери Киркова.