Извънредното Общо събрание на акционерите (ОСА) на УМБАЛ "Пловдив" отново не можа да назначи новото ръководство на лечебното заведение, избрано след конкурс през септември 2025 година. Това е третият провален опит да се осъществи смяната.

Министерството на здравеопазването вече почти една година не назначава новото ръководство, въпреки че конкурсът за това е приключил и има официално избрани кандидати. На поредното ОСА днес отново не се стигна до значаване, тъй като министерството не изпраща свой представител с право на глас, за да бъде избран Съветът на директорите от конкурса, обявен от самото министерство, информира за ситуацията читател на Plovdiv24.bg.

Хората са се подготвяли с месеци, напуснали са работните си места и продължително време чакат реалното си назначаване. Спечелилите конкурса са били инструктирани от МЗ да напуснат заеманите от тях към онзи момент длъжности и днес се оказват поставени в изключително тежка и несигурна ситуация.

Тези хора стоят и взимат заплатите на онези, които са без работа, допълва читателят на медията ни.

Припомняме, че представител на Министерство на здравеопазването в ОСА на УМБАЛ "Пловдив" е Регионалната здравна инспекция. Директорът д-р Аргир Аргиров е в продължителни болнични заради здравесловен проблем и ръководството на инспекцията е поверено на заместничката му д-р Ваня Танчева-Манчева. За общото събрание на 18 май обаче тя не е получила пълномощно да представлява държавата и да гласува съгласно указания от МЗ начин. Община Пловдив е акционер в търговското дружество УМБАЛ "Пловдив" АД, като притежава 6.86% акционерен дял от капитала, или 96 425 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 5,11€.

Резервната дата за провеждане на ОСА е 24.06.2026 г. Основната точка в дневния ред остава промяната в Съвета на директорите - освобождаване на настоящите представители Динчо Генев, Костадин Атанасов, Катя Попова и избиране на нов тричленен съвет в състав: Йовко Червенков като представител на държавата – избран за директор, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член.