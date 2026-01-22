© Plovdiv24.bg виж галерията Общото събрание на акционерите (ОСА) на Университетска многопрофилна болница "Пловдив" отново отложи утвърждаването на новия директор на лечебното заведение. Представителят на държавата в ОСА гласува с "въздържал се", с което се блокира приемането на промените в състава на съвета на директорите, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че конкурсът за изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив" бе спечелен от д-р Йовко Червенков. Съгласно законовите разпоредби ОСА трябва да освободи от борда досегашния изпълнителен директор Динчо Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова и на тяхно място да гласува новия тричленен съвет в състав: Йовко Червенков като представител на държавата - избран за директор, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член. Мандатът на новоизбрания съвет на директорите е 3 години.



Първото извънредно ОСА беше насрочено за 7 януари, но се провали поради липса на кворум. Днес мнозинство имаше, но заседанието завърши без решение.



Акционер в търговското дружество "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД е Община Пловдив с 6.86% акционерен дял от капитала на дружеството, или 96 425 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лева. Представител на Община Пловдив в ОСА е общинският съветник Елена Грозданова. За да участва в събранието и да гласува проекторешенията в дневния ред на ОСА на УМБАЛ "Пловдив" АД, представителят на общината трябва да бъде изрично упълномощена с решение на Общинския съвет за начина на гласуване.



