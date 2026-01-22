ИЗПРАТИ НОВИНА
Общото събрание на акционерите на УМБАЛ "Пловдив" не утвърди новия директор
Автор: Диана Бикова 13:39
© Plovdiv24.bg
Общото събрание на акционерите (ОСА) на Университетска многопрофилна болница "Пловдив" отново отложи утвърждаването на новия директор на лечебното заведение. Представителят на държавата в ОСА гласува с "въздържал се", с което се блокира приемането на промените в състава на съвета на директорите, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Припомняме, че конкурсът за изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив" бе спечелен от д-р Йовко Червенков. Съгласно законовите разпоредби ОСА трябва да освободи от борда досегашния изпълнителен директор Динчо Генев, Костадин Атанасов и Катя Попова и на тяхно място да гласува новия тричленен съвет в състав: Йовко Червенков като представител на държавата - избран за директор, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член. Мандатът на новоизбрания съвет на директорите е 3 години. 

Първото извънредно ОСА беше насрочено за 7 януари, но се провали поради липса на кворум. Днес мнозинство имаше, но заседанието завърши без решение.

Акционер в търговското дружество "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД е Община Пловдив с 6.86% акционерен дял от капитала на дружеството, или 96 425 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 10 лева. Представител на Община Пловдив в ОСА е общинският съветник Елена Грозданова. За да участва в събранието и да гласува проекторешенията в дневния ред на ОСА на УМБАЛ "Пловдив" АД, представителят на общината трябва да бъде изрично упълномощена с решение на Общинския съвет за начина на гласуване.



20.01.2026 Болница в дигитална ера, харчеща като през 90-те: Как УМБАЛ "Пловдив" източва ресурса си?
30.10.2025 Директорът на УМБАЛ "Пловдив" не отрече, че пренасочват онкоболните към частна болница
29.10.2025 Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на пациенти от УМБАЛ "Пловдив" 
29.10.2025 Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
20.10.2025 Медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министър Силви Кирилов
09.10.2025 Персоналът на УМБАЛ "Пловдив" протестира срещу новия директор
Пожар унищожи апартамент в Пловдив, семейство с дете търси помощ
11:19 / 22.01.2026
В Пловдив почитат Владимир Висоцки
09:51 / 22.01.2026
Гъркът, беснял на Скобелева майка, продължава да е на топло
10:24 / 22.01.2026
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026

