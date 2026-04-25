Трети опит за смяна на ръководството на УМБАЛ "Пловдив" ще бъде направен на 18 май. За тогава е насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на лечебното заведение. Резервната дата при липса на кворум е 24.06.2026 г., предава Plovdiv24.bg.

Основната точка в дневния ред на ОСА е промяна в Съвета на директорите. Ще бъдат освободени настоящите представители Динчо Генев, Костадин Атанасов, Катя Попова. На тяхно място трябва да бъде избран на нов тричленен съвет в състав: Йовко Червенков като представител на държавата – избран за директор, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член.

Участие в ОСА на УМБАЛ "Пловдив" АД ще вземе представителят на Община Пловдив, тъй като Община Пловдив е акционер в търговското дружество, като притежава 6.86% акционерен дял от капитала на дружеството, или 96 425 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 5,11€.

Представител на Община Пловдив в ОСА е общинският съветник Елена Грозданова. Тя трябва изрично да бъде упълномощена с решение на Общинския съвет за начина на гласуване. Това ще се обсъжда да предстоящата сесия на местния парламент следващата седмица в четвъртък.

Казусът с УМБАЛ "Пловдив"

Министерство на здравеопазването обяви и проведе миналата година конкурс за ново ръководство на бившата Окръжна болница. В него участваха д-р Йовко Червенков, д-р Динчо Генев и д-р Марин Балтов. Конкурсната комисия класира на първо място д-р Йовко Червенков. Персоналът на болницата започна протести в защита на д-р Генев, дори се срещнаха с тогавашния здравен министър Силви Кирилов.

Междувременно стана ясно, че е преустановено насочването на пациенти на УМБАЛ "Пловдив" към общинския Комплексен онкологичен център. Фактът не беше отречен от д-р Генев.

