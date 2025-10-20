ЗАРЕЖДАНЕ...
|Медици от УМБАЛ "Пловдив" се срещнаха с министър Силви Кирилов
Пред министър Кирилов пловдивските медици са изложили своите аргументи, че не е необходимо да се правят промени в ръководството на здравното заведение. Според тях д-р Динчо Генев е успял да изведе болницата от тежката финансова криза, ръководи я много добре и трябва да остана на поста си.
"Срещата премина в добронамерен тон. Министър Кирилов изслуша внимателно нашите аргументи", заявиха участници в разговора.
Той ще отсъства няколко дни и по-късно ще вземе решение. Членовете на делегацията ще проведат днес по-късно среща и ръководството на парламентарната комисия по здравеопазване.
И тази сутрин лекари, медицински сестри, санитари и служители на болницата се събраха на протест в подкрепа на д-р Динчо Генев и бяха категорични, че ще продължат с акциите си, докато не бъдат удовлетворени исканията им.
