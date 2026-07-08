Под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив започна разследване по досъдебно производство за установяване на причините за смъртта на двумесечно бебе в град Карлово. Трагичният случай е регистриран сутринта на днес, след като на телефон 112 е подаден сигнал за починалото дете.

Относно стартиралите проверки на институциите и предприетите действия в лечебното заведение съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на прокуратурата.

Разследване от Окръжна прокуратура-Пловдив

Разследването по досъдебното производство е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура-Пловдив. До момента са извършени поредица от спешни процесуално-следствени действия, включително подробен оглед на място и разпити на свидетели. Иззета е наличната медицинска документация и е назначена съдебномедицинска експертиза, за да се установи точната причина за настъпилата смърт на малкото дете. Цялото разследване ще бъде проведено в рамките на законоустановения срок.

Извънредна проверка от РЗИ-Пловдив

Паралелно с действията на магистратите, Дирекция "Медицински дейности“ към Регионалната здравна инспекция в Пловдив започна своя проверка по случая. Нейната основна цел е да установи дали в процеса на медицинско обслужване са спазени всички утвърдени медицински стандарти. В рамките на досъдебното производство се предвижда извършването на аутопсия, която окончателно да изясни обстоятелствата и причините, довели до смъртта на пеленачето.

Позиция на болницата в Карлово

По повод инцидента управителят на МБАЛ "Д-р Киро Попов“ д-р Даниел Пранджев коментира, че болницата няма съпричастност към настъпилата трагедия. Той уточни, че детето не е било хоспитализирано в лечебното заведение. По-рано бебето е било занесено от своите родители за преглед в Спешното отделение, тъй като е проявявало признаци на затруднено дишане. След прегледа дежурният медицински екип е преценил, че симптомите са за хрема и не се налага хоспитализация на пациента.

Рязко влошаване на състоянието у дома

След решението на дежурните лекари родителите са си тръгнали с детето. В домашни условия обаче състоянието на двумесечното бебе рязко се влошило, което принудило семейството да се върне обратно в Спешния кабинет. При повторното му пристигане в отделението лекарите единствено са успели да констатират смъртта му.