Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми 46-годишен мъж за извършването на мащабна взломна кражба на ценности, валута и бойно оръжие от дом в село Белащица, осъществена в началото на юли 2026 година. На 7 юли 2026 г. съдът уважи искането на магистратите и наложи на задържания най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на държавното обвинение.

Взломен обир при условията на опасен рецидив

Разследването е установило, че престъплението е извършено в началото на юли 2026 г. в пловдивското село Белащица. Извършителят е проникнал в жилището на пострадалия, като е разрушил входната врата и прегради, здраво направени за защита на имота. Отнети са маркови ръчни часовници, един брой боен пистолет с пълнител и 13 броя боеприпаси, златни бижута, видеозаписващи устройства, както и голяма парична сума в долари и евро. За транспортирането на задигнатите вещи е използван лек автомобил марка "БМВ". Тъй като извършителят е криминално проявен, деянието е квалифицирано от прокуратурата като извършено при условията на опасен рецидив.

Ценностите

Разкриване на кражбата и заложната къща

По време на домовия обир собственикът на имота е отсъствал, тъй като се е намирал в чужбина. В хода на проведените от полицията незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е изяснено, че след бягството си от местопрестъплението, обвиняемият е оставил част от откраднатите вещи и ценности в заложна къща.

Оръжието

Наркотикът

Арест в София и намерени високорискови наркотици

След интензивно проследяване 46-годишният пловдичанин е бил локализиран и задържан на територията на град София. При извършените процесуално-следствени действия у него са намерени и иззети три вида високорискови наркотични вещества – фентанил, метамфетамин и кокаин. Поради тази причина спрямо мъжа е повдигнато и второ обвинение за незаконно държане на наркотици. Тъй като това деяние е извършено в столицата, материалите по тази част от делото са отделени и изпратени по компетентност в Софийската районна прокуратура.