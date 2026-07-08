Нов парк, разположен на кръстовището на бул. "Любен Каравелов“ и бул. "Христо Ботев“ в пловдивския район "Централен“, е пред окончателно завършване, след като теренът бе изчистен и благоустроен. Пространството се трансформира изцяло, за да осигури повече зеленина, прохлада и уют за летните вечери.

За напредъка по проекта и предстоящото откриване на обекта информира кметът на район "Централен", който сподели специален пост във фейсбук, видя Plovdiv24.bg.

Етапи на благоустрояването и нови придобивки

Първоначалните дейности на обекта са включвали пълно почистване и изравняване на терена. След приключването им е започнало изграждането на пешеходните алеи, като вече се извършват и действия по монтирането на стълбовете за осветление. Проектът предвижда изграждането на напоителна система, полагането на паважна настилка, както и поставянето на пейки за отдих. В новото пространство е монтирана и чешма за питейна вода, като за целта е поръчано специално и качествено съоръжение. На финалния етап от реализацията остава единствено извършването на затревяването и засаждането на новите дървета.

облагороденото пространство

Предистория на запуснатия общински имот

Въпросният обрасъл и запуснат терен, който се намира точно срещу Стоматологичния факултет, е общинска собственост. В миналото там са били разположени стари сгради, които впоследствие са разрушени, но техните основи са останали неотстранени, а самото място е обрасло с гъста растителност. По думите на кмета на район "Централен“ Георги Стаменов това пространство е било напълно неглижирано в продължение на десетилетия, като през годините е било заринато с битови боклуци и строителни отпадъци. Поради тази причина обектът е вкаран в официална схема за благоустрояване, за да може доскоро неугледната зона да се превърне в привлекателно и красиво зелено кътче.

Бъдещо предназначение и очаквания

Очаква се новото парково пространство да се превърне в модерен и притегателен център за отдих в района. Зоната ще се използва активно не само от жителите на околния квартал, но и от студентите, които се обучават във Факултета по дентална медицина. Районната администрация изрази увереност, че с изграждането на осветлението, алеите и новото озеленяване мястото ще придобие изцяло нов облик и ще носи съвсем различно усещане на преминаващите и почиващите граждани.